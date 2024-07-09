شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن تزييف موقعك الجغرافى على آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:00 ص
الخطوة 1: قم بتنزيل أحدث إصدار من GeoPort وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جيوبورت دوت كوم ويدعم البرنامج أنظمة التشغيل Mac (Intel وأبل silicon)، وWindows، وLinux.
الخطوة 2: قم بتوصيل جهاز ايفون بالكمبيوتر باستخدام كابل Lightning أو USB-C، وبمجرد توصيل GeoPort وإعداده عبر USB، ستتمكن من استخدام Wi-Fi للاتصالات المستقبلية.
الخطوة 3: افتح GeoPort وأدخل كلمة مرور النظام عندما يُطلب منك ذلك ، وستفتح نافذة GeoPort جديدة في متصفحك الافتراضي.
الخطوة 4: اضغط على القائمة المنسدلة أسفل "تحديد الجهاز" واختر جهاز ايفون الخاص بك.
الخطوة 5: لاستخدام GeoPort أو أي تطبيق آخر لتزييف الموقع، يجب أن يكون جهازك في وضع المطور ، سيعرض عليك GeoPort القيام بذلك نيابةً عنك، ولكن سيتعين عليك إزالة رمز المرور من جهازك.
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