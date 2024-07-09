شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـGoogle Weather يوفر تحسين توقعات الطقس لـ10 أيام مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرج شركة جوجل توقعات الطقس لمدة 10 أيام على Google Weather تاريخ كل يوم من الأيام العشرة على صفحة Google Weather في الإصدار 12.25 من تطبيق جوجل، وفقًا لموقع phonearena.

في السابق، كانت الأيام العشرة تعرض فقط اليوم المناسب من الأسبوع لكل يوم من الأيام العشرة (الاثنين والثلاثاء وما إلى ذلك)، لتجنب الارتباك، تبدأ الأيام العشرة بتوقعات اليوم الحالي والتي يتم إدراجها باسم "اليوم"، ثم نرى الأيام التسعة التالية بعد توقعات اليوم والتي تتضمن يوم الأسبوع والتاريخ ورسمًا توضيحيًا كرتونيًا لظروف التنبؤ ودرجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة المتوقعة لذلك اليوم.

من المفترض أن يؤدي هذا إلى إنهاء أي ارتباك قد يحدث عندما يقوم المستخدم بمراجعة التوقعات للأيام التي تلي مرور الأسبوع، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، ربما لم تكن هذه مشكلة حتى قبل أن تقرر جوجل إضافة التواريخ إلى توقعات العشرة أيام، ومع ذلك، ينبغي أن يجعل الأمور أسهل قليلاً عندما تخطط للمستقبل، تظهر التوقعات المحدثة لمدة 10 أيام مع التاريخ والتاريخ الكاملين على هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بأحدث إصدار تجريبي من Android 15.

لكي يظهر اختصار Google Weather على شاشتك الرئيسية، افتح تطبيق جوجل على هاتف Android في شريط البحث، اكتب الطقس، وستظهر نسخة أصغر من صفحة Google Weather على يمين كلمة "الطقس"، سترى أيقونة قائمة ذات ثلاث نقاط، اضغط عليها وستظهر قائمة منبثقة بعنوان "حول هذه النتيجة"، وستسمح لك القائمة بالاختيار بين فهرنهايت ودرجة مئوية لدرجات الحرارة وستسمح لك أيضًا "بالإضافة إلى الشاشة الرئيسية"، اضغط عليها وستتم إضافة اختصار Google Weather إلى شاشتك الرئيسية.