شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطرح أبل هاتفها iPhone 16 Pro بقدرة تقريب بصري 5x؟ .. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتقد أن شركة أبل على بعد شهرين من الكشف عن عائلة iPhone من الجيل التالي، ومع ذلك، ظهرت الآن تفاصيل الكاميرا الخاصة بسلسلة iPhone 16 Pro عبر الإنترنت، ما يعني أن أبل تضيف ميزات متقدمة في طرازات Pro بدلاً من iPhone 16 أو iPhone 16 Plus الأرخص، من المتوقع أن يأتي iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max مع عدسة تكبير رباعية المنشور 5 x وفي العام الماضي، استخدمت شركة آبل هذه العدسة حصريًا في أغلى هاتف iPhone 15 Pro Max ، وفقاً لموقع phonearena.

أبل تطلب المزيد من عدسات المنظار

وفقًا لتقرير صادر عن DigitTimes في آسيا، تتطلع شركة أبل إلى توسيع استخدام عدسات المنظار لسلسلة iPhone 16 القادمة، وقد حصل عدد قليل من الموردين الرئيسيين على المزيد من الطلبات لهذه العدسات، ويشير التقرير، نقلاً عن مصادر صناعية، إلى أنه من المتوقع أن تكون الشركات المصنعة لوحدات العدسات التايوانية Largan Precision وGenius Electronic Optical (GSEO) هي الموردين الرئيسيين لمكونات الكاميرا رباعية المنشور، وقد يسمح ذلك بتقريب بصري 5x ورقمي 25x.

قامت شركة Largan بتوريد عدسات المنظار لجهاز iPhone 15 Pro Max الذي تم إطلاقه العام الماضي ومن المرجح أن تنضم GSEO كمورد جديد، ويشير هذا إلى أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيحصلان على عدسة رباعية المنشور 5x متقدمة، وقامت شركة أبل بتعبئة عدسة تكبير رباعية المنشور 5x حصريًا في iPhone 15 Pro Max العام الماضي، بينما اقتصر iPhone 15 Pro على تقريب بصري 3x.

من المتوقع ترقيات كاميرا سلسلة iPhone 16 Pro

إلى جانب إمكانيات التكبير البصري، من المتوقع أن تشتمل طرازات iPhone 16 Pro على كاميرات أساسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرات ذات زاوية واسعة للغاية، ويمكن أن يحتوي أغلى طراز iPhone على كاميرا Sony IMX903 رئيسية متقدمة بدقة 48 ميجابكسل، بينما يقال إن iPhone 16 Pro سيحصل على مستشعر Sony IMX803 بدقة 48 ميجابكسل، ويتوفر هذا المستشعر أيضًا في موديلات iPhone 15 Pro الحالية.

يُعتقد أن جميع طرازات iPhone 16 الأربعة تأتي مع نفس شريحة A18 يمكن أن يصل زر الالتقاط الجديد إلى iPhone 16 Pro.