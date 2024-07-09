شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقدم سماعات Quest 3 بالاشتراك مقابل 25 دولارًا شهريًا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ميتا الآن سماعات الرأس Quest 3 الخاصة بها عبر خطة سداد شهرية، على الرغم من أن Meta Quest 3 هي بالفعل يبدأ سعرها من 499 دولارًا، إلا أنه ليس الجميع على استعداد للقفز إلى الواقع الافتراضي بهذه التكلفة، من خلال خطة "العب الآن، ادفع لاحقًا" التي تم تقديمها حديثًا، يمكن للعملاء المؤهلين في الولايات المتحدة التقدم للحصول على Quest 3 وسيكلف الإصدار 128 جيجابايت Quest 24.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر وسيكلف الإصدار 512 جيجابايت 34.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وسيتم تشغيل كلا خطتي الدفع لمدة 24 شهرًا وستأتيان مزودتين باشتراكات Meta Quest+ وMeta Covenant Plus.

مع Meta Quest+ ستحصل على لعبتين جديدتين تضاف إلى مكتبتك كل شهر، وتظل ألعاب Meta Quest+ في مكتبتك حتى تقوم بإلغاء الاشتراك، وعندما تقوم بتجديد Meta Quest+، فإنك تستعيد إمكانية الوصول إلى جميع الألعاب التي كانت لديك.

سيتم التعامل مع الدفعات عبر التأكيد بمعدل فائدة سنوية 0%، ويمكنك أيضًا إلغاء خطتك خلال أول 30 يومًا إذا وجدت أن الواقع الافتراضي ليس هو الشيء الذي تفضله.

الآن بعد أن نفد مخزون Quest 2 العالمي ولم تتم إعادة تخزينه، فمن المنطقي أن تحاول ميتا أن تجعل Quest 3 أكثر ربحًا.