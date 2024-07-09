شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تطلب مايكروسوفت من الموظفين استبدال هواتف أندرويد بـ iPhone؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مذكرة داخلية راجعتها بلومبرج أنه اعتبارًا من سبتمبر، سيحتاج موظفو مايكروسوفت في الصين إلى استخدام هاتف آيفون للمصادقة عند تسجيل الدخول إلى أنظمة الشركة، ولن يُسمح باستخدام هواتف أندرويد كأجهزة مصادقة متعددة العوامل، عند تسجيل الدخول إلى أنظمة مايكروسوفت، وفقاً لموقع phonearena.

تشير مذكرة مايكروسوفت إلى أنها منعت استخدام هواتف أندرويد للمصادقة متعددة العوامل لأنه لا يُسمح لهواتف أندرويد بتشغيل خدمات جوجل في الصين، ويمنع ذلك مستخدمي أندرويد من الوصول إلى متجر Google Play، مما يجعل متجر تطبيقات أبل هو المكان الوحيد الذي يمكن لهؤلاء الموظفين فيه تنزيل تطبيقات الأمان المطلوبة، وأصبحت واجهات متاجر تطبيقات أندرويد مجزأة في الصين، حيث أجبر الحظر المفروض على خدمات جوجل شركات تصنيع الهواتف في البلاد على تقديم متاجر التطبيقات الخاصة بها.

سيضطر أي فرد من موظفي مايكروسوفت في الصين يمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد إلى شراء iPhone 15 مقابل دفعة لمرة واحدة، وستقوم مايكروسوفت بإتاحة أجهزة iPhone في مراكز عبر الصين وحتى في هونغ كونغ حيث يُسمح بخدمات جوجل، وسيظل يُسمح لموظفي مايكروسوفت في الصين باستخدام هواتف أندرويد كهواتفهم الشخصية.

كانت الشركة هدفًا للعديد من الهجمات التي ترعاها الدولة من قبل المتسللين، في شهر يناير الماضي، أثر هجوم مرتبط بروسيا على العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية بما في ذلك وزارة الخارجية، مع قيام المشرعين الأمريكيين بالضغط على مايكروسوفت، بدأت الشركة مبادرة المستقبل الآمن (SFI) على مستوى الشركة في نوفمبر الماضي، سوف تستخدم SFI الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على معالجة نقاط الضعف في السحابة بشكل أسرع، وتجعل من الصعب على المتسللين الحصول على بيانات الاعتماد، وتتطلب تلقائيًا مصادقة متعددة العوامل للموظفين.