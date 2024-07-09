شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شعاع من النور الباهت.. كيف سيظهر القمر فى سماء الليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 4 أيام وهو فى مرحلة الهلال الشمعى من دورته القمرية، التى تكون مضاءة بنسبة 12% فقط، حيث تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت فى سماء الليل، ففى بعض الليالى عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفى بعض الأحيان يكون مجرد شعاع من الضوء الفضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا، إنما يمر القمر حاليا بأكثر مراحله الأساسية اختفاء وهى مرحلة القمر الجديد.

ستكون مرحلة القمر التالية فى يوليو هى "قمر الربع الأول"، وذلك يوم السبت 13 يوليو، وهى مرحلة تعرف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر لأن القمر يبدو نصف مضاء كما يُرى من الأرض، يمثل الوقت الذى يكون فيه القمر ربع طريقه خلال دورته القمرية ورحلته حول الأرض.