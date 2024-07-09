شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار تحديث iOS 17.5.2 قريبًا لمستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لإصدار iOS 17.5.2 قريبًا، والذي سيأتي برقم الإصدار 21F101، ولا توجد معلومات حول ما هو الجديد في iOS 17.5.2، لكن التحديث سيركز على إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء بدلاً من الميزات الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع " 9to5mac"، تمت مشاركة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب خاص له سجل حافل بالتسريبات، وسبق للحساب أن شارك تفاصيل حول تحديثات برامج iOS القادمة في عدة مناسبات مختلفة.

أصدرت أبل نظام التشغيل iOS 17.5 في 13 مايو مع ميزات جديدة، بما في ذلك التوزيع عبر الويب في الاتحاد الأوروبي، وتحديثات لتطبيق Apple News، وبعد أسبوع، أصدرت Apple نظام التشغيل iOS 17.5.1 مع إصلاح للصور المحذوفة التي عادت إلى الظهور في تطبيق الصور بسبب مشكلة تلف قاعدة البيانات.

تختبر أبل حاليًا أيضًا الإصدار التجريبي من iOS 17.6 وبالطبع iOS 18، ويتوقع صاحب التسريب أن يتم إصدار iOS 17.5.2 في وقت ما خلال الأسبوعين المقبلين، يليه iOS 17.6، ثم iOS 18 في سبتمبر.

