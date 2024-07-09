شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يقترح إمكانية وجود محيط على كوكب خارجى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فريق من الباحثين أن كوكبًا خارج النظام الشمسي قد يكون به محيط مائي معتدل يبلغ حجمه حوالي نصف حجم المحيط الأطلسي، حيث تم هذا الاكتشاف بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وفقا لما ذكره موقع "space"، قال تشارلز كاديو، الباحث الرئيسي وطالب الدكتوراه في جامعة مونتريال عن الاكتشاف، "من بين جميع الكواكب الخارجية المعتدلة المعروفة حاليًا، يمكن أن يكون LHS 1140 b هو أفضل رهان لدينا في يوم من الأيام لتأكيد وجود الماء السائل بشكل غير مباشر على سطح عالم غريب خارج نظامنا الشمسي،"

وأضاف كاديو، "سيكون هذا معلما رئيسيا في البحث عن الكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن"

ويدور الكوكب الخارجي، الذي يطلق عليه اسم LHS 1140 b، حول نجم قزم أحمر يبلغ حجمه حوالي خمس حجم الشمس، ويقع على بعد 48 سنة ضوئية من الأرض.

كما يوجد LHS 1140 b في المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه، والمعروفة أيضًا باسم "منطقة المعتدل"، هذه هي المنطقة المحيطة بالنجم حيث لا يكون الجو حارًا جدًا ولا باردًا جدًا.

وهذا الأمر يعنى إمكانية إيجاد حياة على كوكب خارجى، فإن البحث عن الصالحية للسكن في مكان آخر من الكون يمكن اختزاله في البحث عن الماء، ومن هنا يأتي أهمية الاكتشاف، أن يجد العلماء كوكبًا خارج المجموعة الشمسية من المحتمل أن يحتوي على ماء، وبشكل خاص الماء السائل، بدلاً من الجليد أو بخار الماء.