شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 14 عامًا في الفضاء.. كيف قاربت رحلة مسبار نيووايز على الانتهاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

تقترب مهمة وكالة ناسا لصيد الكويكبات من نهايتها، مما يمهد الطريق للجيل القادم من جهود الدفاع الكوكبي.

وستنتهي مهمة NEOWISE مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال للأجسام القريبة من الأرض في 31 يوليو ، بناءً على نجاح المهمة على مدار 14 عامًا، سيتم إطلاق NEO Surveyor (مستكشف الأجسام القريبة من الأرض) التابع لوكالة ناسا ، وهو أول تلسكوب فضائي يعمل بالأشعة تحت الحمراء مصمم خصيصًا لصيد الأجسام الخطرة القريبة من الأرض في أواخر عام 2027، مما يعزز استراتيجية الدفاع الكوكبي لوكالة الفضاء ، وفقًا لبيان ناسا .

وقالت إيمي ماينزر، الباحثة الرئيسية في مشروع نيو وايز ومسح الأجسام القريبة من الأرض في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، في البيان: "بعد تطوير تقنيات جديدة للعثور على الأجسام القريبة من الأرض وتوصيفها والتي كانت مخفية في كميات هائلة من بيانات المسح بالأشعة تحت الحمراء، أصبح نيو وايز عنصرًا أساسيًا في مساعدتنا على تطوير وتشغيل تلسكوب ناسا الفضائي بالأشعة تحت الحمراء من الجيل التالي إنها مهمة رائدة".

وأدى اقتراب ذروة النشاط الشمسي ، وهو أعلى معدل للنشاط الشمسي خلال دورة الشمس التي تبلغ حوالي 11 عامًا، إلى نهاية مهمة نيو وايز ، ويؤدي النشاط الشمسي المتزايد، بما في ذلك التوهجات الشمسية المتكررة والانبعاثات الكتلية الإكليلية ، إلى تسخين الغلاف الجوي للأرض وتسببه في تمدده. ويؤدي هذا إلى زيادة السحب على الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض ولأن نيو وايز غير مجهز بنظام دفع، فلن تتمكن المركبة الفضائية من إبقاء نفسها في المدار.

وبعد آخر مسح لها في 31 يوليو، ستدخل المركبة الفضائية في وضع السبات في 8 أغسطس قبل أن تبدأ في الهبوط بشكل مطرد أقرب إلى الأرض ، وستحترق في النهاية في الغلاف الجوي للكوكب في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 ، خليفة هذه المهمة، NEO Surveyor قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إطلاقها في سبتمبر 2027.

وقال ماينزر في البيان: " سوف يبحث NEO Surveyor عن الكويكبات والمذنبات التي يصعب العثور عليها والتي يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة للأرض إذا لم نتمكن من العثور عليها أولا".