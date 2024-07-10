شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح ميزة جديدة في تطبيق Notepad بعد 40 عاما من طرحه .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي لتطبيق Notepad في نظام التشغيل Windows 11، بعد أكثر من 40 عامًا من طرح محرر النصوص البسيط لأول مرة في نظام التشغيل Windows في عام 1983.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة في اختبار كلتا الميزتين في مارس ، وبدأت الآن بهدوء في تمكينهما لجميع مستخدمي Windows 11 في الأيام الأخيرة.

كما إن ميزة التدقيق الإملائي في Notepad متطابقة تقريبًا مع الطريقة التي يسلط بها Word أو Edge الضوء على الكلمات المكتوبة بشكل خاطئ، مع وجود خط أحمر أسفلها لإظهار الأخطاء بوضوح. أقول متطابقة تقريبًا لأنه عند النقر بزر الماوس الأيمن على كلمة مكتوبة بشكل خاطئ في Notepad، لا يتم توسيع القائمة الفرعية للتدقيق الإملائي تلقائيًا كما تفعل Microsoft في Word، لذا يتعين عليك النقر مرة أخرى لرؤية قائمة بالتهجئات الصحيحة.

من الغريب أن مايكروسوفت لم تتبن بشكل كامل طريقة عمل التدقيق الإملائي في Word، خاصة وأن الشركة أظهرت القدرة على الضغط بزر الماوس الأيمن وتحديد التصحيح على الفور في Notepad أثناء مرحلة الاختبار التجريبي.

وكان لدى Microsoft Word ميزة التدقيق الإملائي لأول مرة في عام 1985، عندما كان معروفًا في الأصل باسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix و MS-DOS، و أنشأت Microsoft في الأصل Notepad، والذي عُرف لأول مرة باسم Multi-Tool Notepad في عام 1983، ليكون نسخة مبسطة من Word.

يمكنك تمكين أو تعطيل التدقيق الإملائي على أساس نوع الملف في Notepad لنظام التشغيل Windows 11، لذا إذا كنت لا تريد رؤية التصحيحات في ملفات مثل .md أو .srt أو .lrc أو .lic، فيمكنك تبديلها في قائمة الإعدادات. كما أضافت Microsoft التصحيح التلقائي إلى Notepad، مما يعني أن الأخطاء المطبعية يتم تصحيحها تلقائيًا عند تمكين التدقيق الإملائي، يمكن أيضًا تعطيل التصحيح التلقائي في إعدادات Notepad.

وأضافت شركة Microsoft تدريجيًا المزيد والمزيد من الميزات إلى تطبيق Notepad الخاص بها لنظام التشغيل Windows 11، في الوقت المناسب تمامًا لإزالة الشركة لتطبيق WordPad المدمج من نظام التشغيل Windows 11 في وقت لاحق من هذا العام ، ويحتوي Notepad الآن على عدد الأحرف والوضع الداكن وعلامات التبويب والتكامل مع Copilot وحتى لعبة fidget spinner الافتراضية .