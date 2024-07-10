شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Angel Pop تجلب فوضى لطيفة إلى Playdate من خلال صد وابل من الرصاص والان مع تفاصيل الخبر

وصلت لعبة إطلاق النار بالرصاص Angel Pop إلى كتالوج Playdate الشهر الماضي، وتعد فوضى عارمة من خلال اللعب كفتاة صغيرة محبوبة، يجب عليك صد وابل نيران العدو المستمر على مدار 50 مستوى أو نحو ذلك، ومحاولة تطهير كل مرحلة من جميع الأعداء خلال فترة زمنية محدودة حيث تقصفك المقذوفات من كل اتجاه ، ويتحرك بسرعة فائقة، وفي بعض النقاط، قد يكون هناك ما يصل إلى 1000 كائن على الشاشة.

ويختبر Angel Pop حقًا حدود Playdate، حيث يحدث الكثير على الشاشة في جميع الأوقات، لكنه يلعب بسلاسة مذهلة.

وتدور أحداث اللعبة فيما يصفه المطور NNNN بأنه "عالم أحلام سريالي"، ويجمع الفن بين شخصية اللاعب الكارتونية والأعداء مع خلفيات متقلبة المزاج مثل مناظر المدينة المظلمة، للحصول على تأثير جميل ، كما إنها حقًا تُبرز إحساس الممرات بالأشياء.

كما إنها تستخدم مزيجًا من الصعوبة المتغيرة باستمرار ومكافآت النقاط التي تمنحك حياة إضافية لإبقاء الأمور صعبة دون أن تكون غير مجزية تمامًا.

وقد تبدأ جولة في الوضع العادي، لكن تلعب بشكل جيد جدًا وقد تجد نفسك قريبًا في وضع أصعب بكثير.

أو هناك خيار اللعب فقط في وضع Nightmare، الذي يقفل اللعبة في أصعب إعدادات الصعوبة (الموت) ، ويمكنك استخدام ذراع التدوير أو لوحة الاتجاهات للتحكم في اتجاه رصاصاتك، وهي غير محدودة، ولديك كمية محدودة من القنابل التي يمكنك إسقاطها لشن هجمات قريبة المدى عندما تكون في مكان صعب.