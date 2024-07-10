شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو iCloud+.. وهل الصور المحذوفة لاتزال موجودة عليه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد iCloud+ هي خدمة اشتراك iCloud مدفوعة من Apple، وهي توفر مساحة تخزين سحابية بسعات متفاوتة، وكلها تتجاوز الحد الأساسي 5 جيجابايت الذي تحصل عليه مع المستوى المجاني من iCloud وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

هل الصور المحذوفة لا تزال موجودة في iCloud

عند حذف الصور من جهاز متصل بخدمة iCloud أو من موقع اى كلود دوت كوم ، يتم إزالتها من حسابك وجميع الأجهزة الأخرى التي قمت بتسجيل الدخول إليها ، ومع ذلك، لا يتم حذفها بشكل دائم في البداية.

وبدلاً من ذلك، يتم إرسالها إلى ألبوم "المحذوفة مؤخرًا" وتبقى هناك لمدة 30 يومًا، مما يسمح لك باسترداد الملفات إذا غيرت رأيك ، وإذا لم تعد بحاجة إليها بالتأكيد، فيمكنك الانتقال إلى ألبوم "المحذوفة مؤخرًا" وحذف الملفات التي تريد إزالتها نهائيًا.

لاحظ أنه إذا كنت تستخدم مكتبة مشتركة في iCloud، فلن يتمكن سوى الشخص الذي أضاف الصور أو مقاطع الفيديو المحددة من إزالتها نهائيًا من ألبوم المحذوفات مؤخرًا قبل حذفها تلقائيًا.

وربما لاحظت أن iCloud كان مؤخرًا في الأخبار عندما وجد بعض المستخدمين أن الملفات المحذوفة سابقًا ظهرت مرة أخرى على أجهزتهم ، مما يشير إلى وجود مشكلة في مزامنة iCloud ، وأصدرت Apple منذ ذلك الحين إصلاحًا للمشكلة في iOS 17.5.1، لذلك لن ترى الملفات المحذوفة تعود بشكل غامض.