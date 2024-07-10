شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. YouTube Music يبدأ اختبار محطات راديو تعمل بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شق الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقه إلى كل تقنية نستخدمها، وهناك طرق لا حصر لها لجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة، إحدى الطرق التي تستكشفها YouTube Music الآن هي السماح لها بإنشاء راديو مخصص لك بناءً على المطالبة، وفقاً لموقع phonearena.

عندما تكون الميزة على جهازك/تطبيقك/حسابك، يمكنك الضغط على "اطلب الموسيقى بالطريقة التي تريدها"، والتي ستظهر في خلاصة الصفحة الرئيسية، ويوجد أيضًا زر "بدء الراديو" الموجود.

عندما يتم الضغط عليه، سيتم الترحيب بك من خلال واجهة مستخدم قائمة على الدردشة والتي تحتوي على حقل في الأسفل يمكنك من خلاله "اطلب الموسيقى"، ويتم تشغيله كواجهة مستخدم بملء الشاشة مع شارة "تجربة" في الجزء العلوي الأيمن.

يمكنك أيضًا إدخال مطالبة عبر الصوت، وستحصل أيضًا على مطالبات مقترحة، نعم، إنها تعمل بشكل واضح تمامًا مثل أي دردشة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي.

عندما تختار مطالبة، سينشئ YouTube Music محطة راديو، وسيتم استخدام المطالبة كاسم، ويمكنك أيضًا الحصول على وصف للمحطة.

ومع ذلك، يبدو أن هذه تجربة محدودة للغاية حتى الآن، ولا يستطيع الكثير من المستخدمين الوصول إليها في الوقت الحالي.