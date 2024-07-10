شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات السلامة للحفاظ على السائقين الصغار من تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، للآباء قريبًا مجموعة من ميزات السلامة للمساعدة في الحفاظ على سلامة السائقين الصغار، حيث أعلنت الشركة عن اختبار برنامجًا يقيد تسارع السيارة وسرعتها القصوى، بالإضافة إلى "حظر التجول الليلي"، وفقاً لصحيفة "مترو".

تتسارع سيارات تسلا، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2008، بشكل أسرع من العديد من السيارات الموجودة في السوق، ويمكن بالفعل تخفيف حدة ذلك باستخدام "وضع التبريد"، الذي يحد من الطاقة - وفي ظل الضوابط الأبوية الجديدة، لن يتمكن المراهقون من إيقاف تشغيله.

سيتمكن الآباء أيضًا من قفل الحد الأقصى للسرعة للسيارة، ومنع السائقين الأصغر سنًا من إيقاف تشغيل تحذيرات حدود السرعة، وفرامل الطوارئ التلقائية، والتحذيرات من الاصطدام.

في حالة تجاهل تنبيهات السرعة أو الاصطدام، تقوم السيارة تلقائيًا بالفرملة، وسيتم تعيين جميع الميزات خلف رمز PIN، مما يسمح لهم بتغيير القيود حسب الحاجة، بالإضافة إلى ذلك، سيحدد "حظر التجول الليلي" أوقاتًا لا يمكن خلالها قيادة السيارة، إذا كان الأمر كذلك، فسيتم تنبيه المالك من خلال التطبيق.

تشبه العديد من الميزات "وضع ركن السيارة" الحالي، والذي يتضمن قفل صندوق القفازات وإخفاء عنوان منزل المالك، ومع ذلك، من المرجح أن يتم الترحيب بالميزات الجديدة من قبل العديد من الآباء.

يجتاز مئات الآلاف من السائقين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا، اختبارهم كل عام، ومع ذلك، فإن هذه المجموعة متورطة أيضًا في نسبة عالية من الحوادث، في عام 2022، كان أكثر من واحد من كل خمسة من جميع الحوادث المميتة أو الخطيرة يتعلق بالسائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، في حين أن السائقين الشباب الذكور أكثر عرضة للقتل أو الإصابة الخطيرة على الطريق بأربعة أضعاف مقارنة بالسائقين الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أكثر.