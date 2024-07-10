شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة نغمة رنين مخصصة على جوجل بيكسل فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

بمجرد إضافة نغمة رنين مخصصة على هاتف اندرويد، ستظل موجودة في قسم "أصواتي"، حتى إذا اخترت نغمة رنين أخرى، و لسوء الحظ، لا توجد طريقة لإزالة نغمة رنين مباشرة من هنا بمجرد إضافتها.

وعلى الرغم من عدم وجود ضرر كبير في ترك نغمة الرنين في القائمة، فإذا كنت تريد تنظيف الأشياء، فسيتعين عليك إزالة ملف نغمة الرنين يدويًا باستخدام تطبيق الملفات.

وتختلف الخطوات اللازمة لذلك بين هواتف أندرويد المختلفة، ولكن إليك كيفية القيام بذلك على Google Pixel.

الخطوة 1: افتح الملفات على هاتفك.

الخطوة 2: قم بالتمرير إلى الأسفل وحدد التخزين الداخلي .

الخطوة 3: انتقل إلى Android > media > com google.ذكري المظهر.soundpicker > نغمات الرنين .

يحتوي هذا المجلد على جميع نغمات الرنين المخصصة التي أضفتها ، لاحظ أن ملفات الصوت منسوخة هنا ، أما الملفات الأصلية فهي لا تزال في مجلد التنزيلات أو في أي مكان آخر قمت بحفظها فيه على هاتفك.

الخطوة 4: حدد القائمة ذات النقاط الثلاث بجوار نغمة الرنين التي ترغب في إزالتها، واختر نقل إلى سلة المهملات، ثم قم بتأكيد الاختيار.