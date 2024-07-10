شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية إنشاء ملفات PDF على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك ملفات PDF، وهي اختصار لتنسيق المستندات المحمولة، إنشاء نسخة رقمية من مستند ورقي، مما يتيح لك تخزينها والوصول إليها بشكل أسهل بكثير من الاضطرار إلى البحث في خزانة الملفات، وعلى الرغم من توفر مجموعة متنوعة من تطبيقات PDF - يعد Adobe Acrobat هو الأكثر شهرة - إلا أنك لا تحتاج في الواقع إلى تنزيل أحد التطبيقات لإنشاء ملف PDF من مستند ورقي موجود باستخدام جهاز iPhone أو iPad ويمكنك فقط استخدام ملفات أبل أو ملاحظاتها.

كيفية إنشاء ملفات PDF على آيفون:

1- افتح تطبيق الملفات واضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

2- قم بتوسيط هاتفك فوق مستندك الورقي، (إنها فكرة جيدة أن تضعه على سطح عادي متباين؛ فهذا يجعل من السهل على التطبيق العثور على الحواف).

3- سيبحث تطبيق Notes عن المستند، ويشير إليه عبر تراكب برتقالي، ويمسحه ضوئيًا، ثم يسقط صورة مصغرة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

4- إذا كان المستند الخاص بك يحتوي على أكثر من صفحة واحدة، فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الصفحة التالية.

5- كن سريعًا؛ إذا قمت بوضع الهاتف فوق نفس المستند لفترة طويلة جدًا، فستحصل على مسح ضوئي آخر لنفس المستند.

6- بمجرد الانتهاء من مسح جميع مستنداتك ضوئيًا، وإذا كنت متأكدًا نسبيًا من أن كل شيء كما تريد، فيمكنك فقط تحديد حفظ في الزاوية اليمنى السفلية.

7- اضغط على الصورة المصغرة للمسح الضوئي حتى تتمكن من تحريره.

إذا كنت تقوم بتحرير المسح الضوئي الخاص بك، فيمكنك استخدام الرموز الموجودة في الأسفل لضبط الهوامش، وتغييرها من اللون إلى التدرج الرمادي أو الأسود والأبيض؛ تدويرها؛ أو حذفه، وإذا لم تكن راضيًا حقًا عن الفحص، فيمكنك اللجوء إلى زر إعادة الالتقاط في الجزء العلوي الأيمن.

عندما تصبح راضيًا أخيرًا عن النتائج، اضغط على "تم" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغط على "حفظ" في الزاوية اليمنى السفلية، ثم قم بإنشاء ملف PDF من مستند ورقي باستخدام الملاحظات.