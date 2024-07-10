شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل الصور الى PDF في هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحويل الصور إلى PDF على هواتف أندرويد يمكن أن يكون مفيدًا للعديد من الأسباب، سواء كان ذلك لأغراض العمل، أو الدراسة، أو مجرد تنظيم الملفات، في هذا الموضوع، سنشرح لك كيفية القيام بذلك باستخدام بعض التطبيقات المجانية المتاحة على متجر Google Play.

1. استخدام تطبيق Google Photos:

تطبيق Google Photos يمكن أن يكون أداة مفيدة لتحويل الصور إلى PDF، إليك الخطوات:

1.افتح تطبيق Google Photos.

2.اختر الصور التي تريد تحويلها إلى PDF.

3.اضغط على زر المشاركة.

4.اختر "Print" (طباعة).

5.اختر "Save as PDF" (حفظ كملف PDF).

6.احفظ الملف في الموقع الذي تريده على هاتفك.

2. استخدام تطبيق Adobe Scan:

تطبيق Adobe Scan هو تطبيق مجاني وسهل الاستخدام لتحويل الصور والمستندات الورقية إلى PDF.

1.قم بتحميل تطبيق Adobe Scan من متجر Google Play.

2.افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب Adobe إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

3.اضغط على زر الكاميرا لالتقاط صورة للمستند الذي تريد تحويله إلى PDF.

4.يمكنك تحسين الصورة من خلال الأدوات المتاحة في التطبيق، مثل القص وضبط الإضاءة.

5.بعد الانتهاء، اضغط على "Save PDF" (حفظ كملف PDF).

6.سيتم حفظ الملف على هاتفك، ويمكنك مشاركته أو رفعه إلى السحابة.

3. استخدام تطبيق Microsoft Office Lens:

تطبيق Microsoft Office Lens يعتبر أيضًا من التطبيقات الممتازة لتحويل الصور إلى PDF.

1.حمل تطبيق Microsoft Office Lens من متجر Google Play.

2.افتح التطبيق واختر نوع المستند الذي تريد مسحه (مثل صورة، بطاقة عمل، مستند).

3.التقط الصورة واضبطها إذا لزم الأمر باستخدام الأدوات المدمجة.

4.اختر "PDF" كتنسيق للحفظ.

5.احفظ الملف أو شاركه عبر البريد الإلكتروني أو السحابة.

4. استخدام تطبيقات أخرى:

هناك العديد من التطبيقات الأخرى المتاحة على متجر Google Play التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة، مثل:

-CamScanner

-Tiny Scanner

-Photo to PDF

كل هذه التطبيقات توفر ميزات مشابهة وتساعدك في تحويل الصور بسهولة إلى ملفات PDF.