شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية رؤية مساحة التخزين على جهاز أيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع جهاز ايفون الخاص بك بمساحة تخزين محدودة وعندما تمتلئ، يكون لديك خياران: إفراغ مساحة أو شراء هاتف جديد، لكن هناك خطوات محددة لمعرفة حجم الملفات أو مساحة التخزين لديك للتوصل إلى حلول وتفريغها.

ومن الجيد دائمًا التحقق من حالة تخزين جهاز ايفون من حين لآخر، حتى لو لم تكن المساحة فارغة تمامًا، وفيما يلى تعرف على خطوات التعرف على مساحة التخزين فى جهازك الايفون، وذلك كالتالى :

الخطوة 1: اضغط على تطبيق الإعدادات على جهاز ايفون الخاص بك.

الخطوة 2: اختر عام ، ثم تخزين ايفون .

الخطوة 3: في هذه الصفحة، سترى ملخصًا لكمية مساحة التخزين التي تستخدمها على جهاز iPhone الخاص بك مقابل الحد الأقصى المسموح به ، وبالتمرير لأسفل، يمكنك أيضًا معرفة العناصر التي تستخدم أكبر قدر من مساحة التخزين، وبشكل افتراضي، يتم تنظيم القائمة حسب الحجم، على الرغم من أنه يمكن تغيير ذلك إلى الاسم وتاريخ الاستخدام الأخير .

وبعد التعرف على المساحة يمكنك هنا إما تركها حتى تمتلىء لو فارغة ، أو التوجه إلى خطوات تفريغ الهاتف الايفون .