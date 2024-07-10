شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة جديدة تحول الرسائل الصوتية إلى نص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة تتيح لك تحويل الرسائل الصوتية إلى نص وفقًا لتقرير حديث في WA Beta Info، مما يتيح لك قراءة محتوياتها دون الحاجة إلى تشغيلها بصوت عالٍ، ويتم حاليًا اختبار الميزة مع مجموعة صغيرة من مستخدمي الإصدار التجريبي في بعض البلدان الذين قاموا بتنزيل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد من متجر Google Play.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى هذه الميزة تمكينها لكل من الرسائل الصوتية الواردة والصادرة عن طريق تنزيل حزمة بيانات اللغة، وهذا يضمن أن تظل الرسائل، الصوتية خاصة، حيث تتم عملية النسخ على جهاز المستخدم، وتشمل اللغات المدعومة حاليًا الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية (البرازيل) والروسية والهندية، مع إمكانية توفير المزيد من اللغات في المستقبل.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع، تعمل هذه الميزة على تحسين إمكانية الوصول بشكل كبير، مما يسمح لهم بالمشاركة في المحادثات التي تتضمن رسائل صوتية، كما أنه يوفر الراحة من خلال السماح للمستخدمين بفحص نسخ الرسائل الصوتية الطويلة بسرعة بدلاً من الاستماع إليها، مما يسهل فهم المحتوى.

وفقًا لـ WA Beta Info، سيُطلب من المستخدمين تنزيل ما يقرب من 150 ميجابايت من بيانات التطبيق الإضافية، وسيتم تمكين الميزة بشكل افتراضي، ولكن في بعض الحالات، قد يتعين على المستخدمين تمكينها، وعند تمكين ميزة النسخ، سيواجه المستخدمون إشعارًا يطالبهم بـ "قراءة الرسائل الصوتية مع النصوص"، مما يشير إلى توفر محتوى الرسالة المكتوبة.

وأضاف التقرير أيضًا أنه يتم إنشاء النصوص على الجهاز مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر سماع الرسائل الصوتية أو قراءة نصوص المستخدمين، ومن ثم، يبدو أن واتساب يركز أيضًا على خصوصية المستخدمين أثناء طرح الميزة الجديدة.

وكشف التقرير أيضًا أن الميزة حاليًا في مرحلة الاختبار ومتاحة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، ومع ذلك، يهدف واتساب إلى طرح الميزة لمزيد من المستخدمين قريبًا.