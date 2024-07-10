شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقرر حذف مصطلح "الصهيوني" بحجة سياسة خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لإنستجرام وفيسبوك، أنها ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستخدم مصطلح "الصهاينة" والتي تستهدف الشعب اليهودي والاحتلال الإسرائيلي، بحجة سياستها المتعلقة بـ "خطاب الكراهية".

تعترف ميتا بأنه "لا يوجد شيء يقترب من الإجماع العالمي حول ما يعنيه الناس عندما يستخدمون مصطلح صهيوني"، ولكن تحقيقاتهم الخاصة أظهرت أنه يستخدم أحيانًا كمصطلح بالوكالة للشعب اليهودي والاحتلال الإسرائيلي في بعض هجمات الكراهية، ونتيجة لذلك، ستقوم ميتا الآن بإزالة المحتوى الذي يستهدف "الصهاينة" من خلال مقارنات تجردهم من إنسانيتهم، أو تدعو إلى الأذى، أو إنكار الوجود.

لا تسمح ميتا بالمحتوى الذي يهاجم الأفراد بناءً على خصائص محمية مثل الجنسية أو العرق أو الدين، ومع ذلك، يُسمح بانتقاد الانتماءات السياسية والأيديولوجيات.

في بعض الأحيان، تستخدم الانتقادات مصطلحات، على الرغم من أنها لا تشير بشكل صريح إلى الخصائص المحمية، فمن المفهوم عمومًا أنها تفعل ذلك بالوكالة، وفي مثل هذه الحالات، يتم التعامل مع هذه المصطلحات الوكيلة كما لو كانت تشير صراحةً إلى الخاصية المحمية.

من الآن فصاعدا، ستتم إزالة المحتوى الذي يهاجم "الصهاينة" عندما لا يتعلق الأمر صراحة بالحركة السياسية ولكن بدلا من ذلك يستخدم صورا نمطية معادية للسامية، أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف ضد اليهود أو الإسرائيليين بحجة مهاجمة الصهاينة، ويتضمن هذا ادعاءات حول إدارة العالم أو السيطرة على وسائل الإعلام؛

المقارنات اللاإنسانية، مثل المقارنات بالخنازير أو القذارة أو الحشرات، أو إنكار الوجود؛ والسخرية من الإصابة بالمرض.

تقول ميتا في التحديث: "كما كان الحال منذ فترة طويلة، قد تؤدي الانتهاكات المتكررة لمعايير المجتمع لدينا إلى تعليق أو إزالة الحساب الذي ينشر الانتهاكات.