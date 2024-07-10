شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تعلن نجاح رحلة مركبة الفضاء "آريان 6" الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، نجاح رحلة مركبة الفضاء "آريان 6 " الأولى في مهمتها، حيث استطاعت وضع 10 أقمار اصطناعية صغيرة حملتها إلى الفضاء، في المدار.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر :"إن نجاح مهمة الصاروخ العملاق البالغ طوله 56 مترا يمثل عودة أوروبا.

يبدو أن هذا العام سيكون أكثر واعدة بالرغم من ذلك، وكانت قد أعلت وكالة الفضاء الاوربية عن إطلاق صاروخ أريان 6، خليفة أريان 5، هذا الصيف، في حين من المقرر أن ينطلق صاروخ فيجا-سي في نهاية العام، كما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية مؤخرًا عن ميزانية جديدة بقيمة 7.8 مليار يورو، وهو أكبر مبلغ مخصص على الإطلاق لاستكشاف الفضاء الأوروبي.