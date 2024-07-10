شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر للمستخدمين مراقبة مجانية للويب المظلم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل في تحديث أن خدمة مراقبة الويب المظلم الخاصة بها، والمعروفة أيضًا باسم "تقرير الويب المظلم"، ستكون متاحة لجميع مستخدمي جوجل في 46 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في نهاية الشهر، وفقًا لشركة Fast Company وكانت هذه الميزة متاحة في السابق فقط للمستخدمين الذين لديهم عضوية Google One.

سيكون تقرير الويب المظلم موجودًا في صفحة "النتائج المتعلقة بك" عند زيارة اكتيفيتى دوت جوجل دوت كوم .

وستقوم ميزة "تقرير الويب المظلم" من Google بفحص الجزء السفلي غير الطبيعي من الخوارزميات التي انتهت إلى الجانب الخطأ من المسارات الرقمية لتحديد ما إذا كان قد تم تسريب معلوماتك الشخصية، ويتضمن ذلك معلومات مثل اسمك وعنوانك وأرقام هواتفك وحسابات بريدك الإلكتروني.

كما إنها ميزة مفيدة خاصة إذا كنت واحدًا من ملايين الأشخاص الذين وقعوا ضحية للقرصنة أو تسرب المعلومات أو سرقة الهوية، وقبل بضعة أشهر فقط، تسربت معلومات 7.6 مليون من عملاء AT&T إلى الويب المظلم مما أجبر شركة الاتصالات العملاقة على إعادة تعيين جميع رموز المرور الخاصة بالمستخدمين المتأثرين.

وتحتوي الخدمات الأخرى مثل Proton Mail وLastPass بالفعل على ميزات تراقب الويب المظلم للحصول على معلومات المستخدم وكلمات المرور المسربة وتنبيههم إذا وجدوا أي شيء.