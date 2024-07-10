شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء الروس يرصدون 5 توهجات شمسية قوية يمكن أن تؤثر على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو عن رصد 5 توهجات شمسية قوية، وجاء في تقرير صادر عن المعهد - نقله موقع روسيا اليوم اليوم الأربعاء - أنه في يوم الاثنين 8 يوليو الجاري وفي تمام الساعة 00:59 بتوقيت موسكو، تم رصد توهج شمسي من المستوى M1.5 في منطقة البقع الشمسية (N01W84)، واستمر التوهج لمدة 10 دقائق، وفي الساعة 02:23 بتوقيت موسكو تم رصد توهج شمسي استمر 18 دقيقة، في منطقة البقع الشمسية (S09E45)، وكذلك تم رصد 3 توهجات شمسية أخرى من المستويات M2.5 وM1.1 وM1.3".

وأشار التقرير إلى أنه وبعد حدوث التوهجات، ارتفع تأثير الأشعة السينية على الغلاف الأيوني للأرض من الصفر (هادئ) إلى المستوى R1 (ضعيف).

وكان العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد رصدوا في مايو ويونيو الماضيين عدة توهجات شمسية قوية، وأشاروا إلى أن بعضها تسبب بخلل بأنظمة الاتصالات اللاسلكية.

ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.