شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عداد السرعة فى خرائط جوجل يصل أخيرًا إلى iOS وCarPlay والان مع تفاصيل الخبر

تعمل خرائط جوجل على طرح عداد السرعة بالإضافة إلى مؤشرات حدود السرعة لنظامي التشغيل iOS وCarPlay، حسبما أفاد موقع TechCrunch.

ويتمتع أندرويد بكلتا الميزتين منذ عام 2019، بينما يمتلكهما Waze منذ عام 2016، والآن، يمكن لمستخدمي iPhone استخدامها لقياس مدى سرعة قيادتهم أثناء استخدام خرائط جوجل.

ولتمكينه، اضغط فوق صورة ملفك الشخصي على خرائط Google وانتقل إلى الإعدادات > التنقل ، وقم بالتمرير لأسفل إلى قسم عرض الخريطة، وسترى المفاتيح الخاصة بميزات عداد السرعة والحد الأقصى للسرعة.

وعند تمكينه، سيظهر عداد السرعة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة، وإذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة، فسوف يتغير لون عداد السرعة لتذكيرك بإبطاء السرعة.

وقالت جوجل في صفحة الدعم الخاصة بها إن عداد السرعة مخصص "للاستخدام المعلوماتي فقط" ولا ينبغي استخدامه كبديل لعداد السرعة الفعلي لسيارتك.

وذلك لأن سرعة قيادتك الفعلية قد تختلف عن السرعة المعروضة على خرائط جوجل، مجرد شيء يجب أن تضعه في الاعتبار من أجل سلامتك الخاصة.

وتم رصد ميزات السرعة الجديدة وهي تستخدم من قبل مالكي ايفون في الهند، وستطرحها جوجل في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.