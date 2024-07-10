شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تحظر لأول مرة استضافة القاصرين على تطبيق NGL والان مع تفاصيل الخبر

حظرت لجنة التجارة الفيدرالية بالإجماع تطبيق المراسلة الاجتماعية NGL من استضافة القُصَّر كجزء من تسوية بقيمة 5 ملايين دولار، ويأتي الحظر الأول من نوعه بعد الكشف عن أن الشركة قامت بتسويق التطبيق بنشاط للأطفال باستخدام تكتيكات الإغراء والتبديل، والمزاعم الكاذبة حول تعديل الذكاء الاصطناعي واستهداف الأطفال "الشعبيين" (مثل مشجعات كرة القدم) لمحاولة إغراء الآخرين إلى الجحيم المفترس.

وكتبت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان في بيان صحفي للوكالة: "لقد قامت شركة NGL بتسويق تطبيقها للأطفال والمراهقين على الرغم من علمها بأنه يعرضهم للتنمر الإلكتروني والمضايقات".

وفي ضوء تجاهل NGL المتهور لسلامة الأطفال، فإن أمر لجنة التجارة الفيدرالية سيمنع NGL من تسويق أو تقديم تطبيقها لمن هم دون سن 18 عامًا، وسنواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تستغل الأطفال بشكل غير قانوني لتحقيق الربح".

وعملت لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب المدعي العام في لوس أنجلوس معًا على الشكوى، التي ترسم صورة لشركة استغلالية أعطت الأولوية لبناء الرسم البياني الاجتماعي الخاص بها فوق احترام حتى أكثر الأخلاقيات أساسية، على الرغم من أن NGL لا يزال تطبيقًا متخصصًا نسبيًا لا يقترب من شعبية انستجرام و تيك توك ومنصات الدرجة الأولى الأخرى، إلا أنه "انفجر" في الشعبية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست في عام 2022، أصبح لفترة وجيزة التطبيق الأكثر تنزيلًا على متجر تطبيقات iOS.

وتسوق الشركة التطبيق باعتباره مكانًا للمراسلة بشكل مجهول مع أصدقاء غير معروفين وجهات اتصال من قنوات اجتماعية أخرى، ويبدو هذا وحده بمثابة وصفة لكارثة ، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تقول إن الشركة جعلت الأمر أسوأ بكثير من خلال مزاعم كاذبة باستخدام "إدارة محتوى الذكاء الاصطناعي من الطراز العالمي" مع "التعلم العميق وخوارزميات مطابقة الأنماط" لمنع التنمر الإلكتروني والسلوكيات الأخرى المثيرة للقلق.