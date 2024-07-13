تكنولوجيا: جوجل تقدم تفاصيل أربع ميزات جديدة قادمة إلى أجهزة سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احتفالاً بحدث سامسونج الكبير Unpacked اليوم، كشفت جوجل عن أربع ميزات جديدة تعمل عليها مع سامسونج، والتي ستصبح جميعها متاحة لأجهزة الشركة الكورية.

ففي هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، سيقدم Gemini من جوجل “قريبًا” اقتراحات ذات صلة بناءً على ما هو موجود على شاشتك.

فعند مشاهدة مقطع فيديو على Fold6، ستتمكن من إظهار تراكب Gemini وتحريكه عبر الشاشة للحصول على تجربة تعدد مهام حقيقية.

وإذا كنت تشاهد شيئًا ما على اليوتيوب، فسوف يعرض عليك الجوزاء اقتراح “اسأل عن هذا الفيديو“. وستكون هذه الميزات متاحة “في الأشهر المقبلة“.

بعد ذلك، تريد جوجل أن تعلم أن Circle to Search مدعومة بالكامل في Fold6 و Flip6 الجديد، مما يسمح لك بتعلم موضوعات معقدة مثل الرياضيات الرمزية ومسح الرموز الشريطية ورموز QR على شاشتك بدءًا من “في وقت لاحق من هذا الشهر“، بالإضافة إلى قدرات الترجمة المتوفرة بالفعل والمساعدة في الواجبات المنزلية “لمجموعة من مسائل الفيزياء والرياضيات“.

وتعمل كل من Galaxy Watch7 و Galaxy Watch Ultra بنظام Wear OS 5، وهي في الواقع أولى الساعات الذكية التي تقوم بذلك (ستعمل ساعة Pixel Watch 3 الخاصة بشركة جوجل أيضًا على تشغيل Wear OS 5 عند وصولها الشهر المقبل).

يتميز الإصدار الجديد من برنامج جوجل بأداء محسّن وعمر البطارية، ويجب أن يتم دعم هذا الأخير أيضًا من خلال سعة بطارية Galaxy Watch Ultra الضخمة بالطبع.

أخيرًا، على Galaxy Z Fold6، سيتمكن مشتركو YouTube TV من مشاهدة القنوات في وضع العرض المتعدد، مع ما يصل إلى أربعة بث مختلفة تظهر على الشاشة في أي وقت.

ستتمكن من اختيار بعض المجموعات المحددة مسبقًا من كرة القدم والأخبار والطقس والأحداث الرياضية المتزامنة.

وتقول جوجل إنها تعمل أيضًا بشكل وثيق مع سامسونج على منصة XR القادمة، والتي من المأمول أن تأتي قريبًا للتنافس مع نظام VisionOS من أبل.

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