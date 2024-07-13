شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة تيك توك.. يوتيوب شورتس يضيف ميزات جديدة ضمنها التعليقات الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن موقع يوتيوب عن إتاحة مجموعة من الميزات الجديدة لمقاطع الفيديو القصيرة على YouTube، مثل التعليق الصوتي الجديد للفيديو من النص إلى الكلام الذي يتيح لك إضافة تعليق صوتي اصطناعي.

في الواقع تشبه عملية إضافة هذة الأصوات إلى حد كبير عمليات التعليق الصوتى على تيك توك وتقوم بتطبيق إنشاء بعض النصوص على يوتيوب من خلال الضغط على أيقونة "إضافة صوت" جديدة توجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة في Shorts وتختار الصوت الذي تريده، ولا يوفر YouTube سوى أربعة أصوات للاختيار من بينها في الوقت الحالي، بينما يوفر TikTok عددًا أكبر من الأصوات.

وتقول يوتيوب إنها ستطرح أيضًا ترجمات يتم إنشاؤها تلقائيًا يمكنك إضافتها إلى مقطع فيديو دون التبديل إلى تطبيق آخر مثل CapCut ، ومثل ميزة تراكب النص اليدوي الموجودة في YouTube Shorts، يمكنك تغيير نمط الترجمات باستخدام مجموعة مختارة من الخطوط والألوان.

وأضافت الشركة أيضًا مجموعة جديدة من تأثيرات Minecraft خلفية ذات شاشة خضراء ذات طابع لعبة ولعبة صغيرة تسمى Minecraft Rush.

والميزات الجديدة هي جزء من الاتجاه العام لمنصات الفيديو التي تنحني تجاه بعضها البعض مثل النباتات الداخلية التي تتنافس على نفس شعاع الشمس.

ويختار YouTube بشكل روتيني ميزات TikTok، مثل معاينات الفيديو المباشر في موجز Shorts العادي ، ويستمر TikTok من جانبه في تمديد مدة مقاطع الفيديو.