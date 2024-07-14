شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل توفر أخيرًا حدود السرعة لمستخدمي آيفون والان مع تفاصيل الخبر

في محاولة لتحسين خرائط جوجل على أجهزة iOS، طرحت الشركة أخيرًا عداد السرعة المباشر وعرض حدود السرعة على آيفون وCarPlay على مستوى العالم، حيث تم تقديم هذه الميزة بالفعل لأجهزة أندرويد في عام 2019ـ وتم توسيع التحديث ليشمل أكثر من 40 دولة بعد أن كان يقتصر على أسواق محددة في مايو 2019.

وفقًا للتقارير، أكدت جوجل أن مستخدمي آيفون وCarPlay يمكنهم الآن الاستفادة من مؤشرات عداد السرعة وحدود السرعة. بعد خمس سنوات من إطلاقه على أجهزة أندرويد، أطلقت عملاق التكنولوجيا التحديث لمساعدة مستخدمي آيفون على تجنب السرعة أثناء القيادة.

وتحدثت أيضًا عن عرض خرائط Google لميزات السرعة الجديدة في الهند الأسبوع الماضي. وعندما سئلت الشركة عن التحديث، أكدت أنها ستطرح التحديث عالميًا.

ويمكن رصد الميزة الجديدة في خرائط Google لنظام التشغيل iOS بالإصدار 6.123.0. للوصول إلى هذه الميزة، سيتعين على مستخدمي iPhone وCarPlay فتح تطبيق خرائط Google على هواتف iPhone الخاصة بهم. بعد ذلك، اضغط على صورة ملفك الشخصي وانتقل إلى الإعدادات، تليها خيارات التنقل والقيادة. عند النقر، سيتم إعادة توجيه المستخدمين إلى تبديل عداد السرعة/حدود السرعة. بمجرد تمكينها، سيتم عرض ميزة حدود السرعة على شكل أيقونة دائرية عائمة في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة التنقل أثناء القيادة.

عندما يبدأ مستخدمو آيفون التنقل على خرائط Google، تظهر سرعة السيارة بالأميال أو الكيلومترات، حسب المنطقة، ستعرض الميزة بيانات السرعة في الوقت الفعلي، وتغير الألوان على مؤشر السرعة إذا تجاوزتها السرعة، وتدفعك إلى القيادة ضمن الحد الأقصى للسرعة المحدد في منطقتك.

بالإضافة إلى ذلك، تقول صفحة دعم جوجل أيضًا أنه إذا كانت ميزة حد السرعة متاحة في موقعك، فسيتوفر اختصار يسمح للمستخدم بتشغيل أو إيقاف تشغيل عداد السرعة من خلال النقر على أيقونة حد السرعة أثناء التنقل.

ذكرت جوجل أيضًا في صفحة الدعم أن عداد السرعة داخل التطبيق يوضح سرعة السيارة "للاستخدام المعلوماتي فقط"، ولذلك يجب على سائقي السيارات الاعتماد على عداد السرعة الخاص بسيارتهم للتأكد من سرعة قيادتهم الفعلية.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا على تطوير ميزات جديدة لخرائطها لتسهيل السفر الجماعي، ستمكن هذه الوظيفة القادمة العديد من المستخدمين من مواقع مختلفة من الوصول إلى نفس الوجهة خلال إطار زمني محدد باستخدام خدمة الملاحة.