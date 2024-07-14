شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتراب إطلاق الإصدار التجريبى العام من iOS 18 وفتح باب التسجيل المسبق والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت أبل من إطلاق الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل iOS 18 وmacOS Sequoia، والعديد من التحديثات الرئيسية الأخرى، وقبل إصدار النسخة التجريبية العامة، تتيح لك أبل التسجيل المسبق في البرنامج التجريبي حتى يكون جهازك جاهزًا وقادرًا على تثبيت البرنامج الجديد بمجرد توفره.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، إذا كنت تخطط لتثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 18 على جهاز أيفون أو أي من إصدارات بيتا الأخرى لجهاز آخر، فستحتاج أولاً إلى التسجيل في برنامج الإصدار التجريبي العام من Apple.

إليك ما عليك القيام به:

• انتقل إلى beta.apple باستخدام أي جهاز

• اضغط على زر "التسجيل" الأزرق

• قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب أبل الخاص بك (المعروف سابقًا باسم Apple ID)

• اقرأ اتفاقية البرنامج التجريبي

• اضغط على الزر الأزرق "أوافق".

• اتبع الإرشادات الخاصة بالجهاز للحصول على التحديثات التجريبية على هذا الجهاز

• بعد اتباع هذه التعليمات، سيتم إعداد جهازك للإصدار الوشيك للإصدارات التجريبية العامة.

هذه الإصدارات ستتوفر قريبًا:

ستكون الإصدارات التجريبية العامة متاحة لجميع أجهزة أبل تقريبًا، ومن المتوقع أن تكون الإصدارات التالية المتاحة هي:

• iOS 18

• iPadOS 18

• macOS Sequoia

• watchOS 11

• tvOS 18

• HomePod software 18



في حين أن كل منصة تقدم إصدارًا تجريبيًا عامًا، إلا أن الاستثناء الوحيد الملحوظ هو Vision Pro.

لم تقدم شركة أبل مطلقًا إصدارًا تجريبيًا عامًا لـ Vision Pro، مما جعل إصداراتها التجريبية مقتصرة على المطورين فقط، وسيظل هذا هو الحال هذا الصيف مع VisionOS 2.