شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم حلاً للآباء القلقين بشأن حظر الهواتف الذكية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة أبل إلى تعزيز مبيعات ساعتها الذكية من خلال الترويج لها كجهاز يمكن الآباء من البقاء على اتصال مع أطفالهم.

وتأتي حملة تسويقية جديدة لشركة التكنولوجيا العملاقة، رصدتها قناة CNBC، في الوقت الذي يستكشف فيه عدد متزايد من المدارس فكرة حظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية وسط مخاوف بشأن كيف يمكن للأجهزة أن تكون مصدر تشتيت أو على نطاق أوسع تؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

يشرح موقع الويب الجديد لشركة Apple، والذي يحمل عنوان "A Great Call For Kids"، كيف يمكن إعداد Apple Watch المزودة بشبكة خلوية بحيث يعرف الآباء موقع طفلهم، مع منح الطفل أيضًا طريقة للاتصال بوالديه عبر الرسائل أو المكالمات.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني: "قم بإعداد أي ساعة Apple Watch مزودة بخاصية الاتصال الخلوي لأطفالك، حتى لو لم يكن لديهم هاتف iPhone خاص بهم.

ومن السهل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ، والتعرف على مكانهم مع وحود طرق رائعة لإبقائهم نشطين ، ويمكن أيضًا تحميل Apple Watch بالعديد من الميزات المخصصة للأطفال.

على سبيل المثال، تشرح Apple أنه باستخدام ميزة تسمى Schooltime، "يتم تقييد الإشعارات والتطبيقات أثناء ساعات الدراسة، و عند تمكينها يتم عرض دائرة صفراء مميزة على وجه الساعة يمكن للمعلمين وأولياء الأمور التعرف عليها بسهولة، مما يدل على أن الوصول إلى التطبيقات مقيد وأن ميزة Do Not Disturb قيد التشغيل.

وللراحة، يمكن للوالدين أيضًا ضبط الجدول الزمني على iPhone الخاص بهم حتى تنتقل Apple Watch تلقائيًا إلى Schooltime خلال ساعات محددة".

بالإضافة إلى ذلك، يعرض تطبيق Find My الموقع الدقيق لمرتدي Apple Watch، ويمكن للوالدين تلقي التنبيهات عند وصولهم إلى وجهتهم، مثل المدرسة، أو وصولهم إلى المنزل.

إذا شعر أحد الوالدين أن طفله صغير جدًا على استخدام الهاتف الذكي، أو كان لديه طفل يذهب إلى مدرسة تُحظر فيها مثل هذه الأجهزة، فإن Apple تأمل أن تعمل Apple Watch كبديل جيد.

تدرس المزيد والمزيد من المدارس وضع قواعد جديدة تحد من أو تحظر استخدام الهواتف الذكية في مبانيها. وكما أشارت قناة سي إن بي سي، وجه حاكم ولاية فيرجينيا جلين يونكين الولاية هذا الأسبوع لوضع قواعد للمدارس الخالية من الهواتف الذكية، بينما تبحث المدارس العامة في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس أيضًا عن طرق للحد من استخدام الهواتف الذكية.

ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة حيث تتخذ الهيئات التعليمية إجراءات صارمة ضد استخدام الهواتف الذكية في المدارس. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت أنباء تفيد بأن إحدى المدارس المرموقة في المملكة المتحدة تحظر استخدام الهواتف الذكية بدءًا من قبول طلابها الجدد في سن 13 عامًا في سبتمبر.