شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين ميزة جديدة لاكتشاف تعرض بياناتهم للتسريب والان مع تفاصيل الخبر

منذ العام الماضي، تعمل جوجل على مراقبة تسريبات البيانات على الويب المظلم المتعلقة بمعلومات الحسابات لمشتركي Google One، مثل أرقام الهواتف والعناوين الفعلية، ولكن بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر، ستكون تقارير الويب المظلم من جوجل متاحة لأي شخص لديه حساب جوجل، حيث ستكون الخدمة المجانية جزءًا من صفحة "نتائج عنك" الخاصة بجوجل.



إذ أن هذا هو المكان الذي يمكنك فيه حاليًا التحقق من المعلومات التي قامت Google بفهرستها والتي تحتوي على معلومات اتصال شخصية مثل عنوان منزلك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني وطلب إزالتها حتى لا تظهر في نتائج البحث.

وتقول Google إن هذه الخطوة ستخلق "حلًا مشتركًا لمساعدة المستخدمين على حماية تواجدهم عبر الإنترنت".

تقرير الويب المظلم لـ جوجل – كيف يعمل؟

تنبه تقارير الويب المظلم الخاصة بشركة جوجل المستخدمين عند العثور على معلوماتهم الشخصية في عملية اختراق للبيانات، وعندما يتم توفير معلومات خرق البيانات لشركة جوجل، تبحث الشركة عن المعلومات المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم أو معلومات أخرى، مثل الاسم أو رقم الهاتف أو العنوان أو اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رقم الضمان الاجتماعي.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن كيفية حماية بياناتهم بشكل أفضل، على الرغم من أن خدمة الإبلاغ عن الويب المظلم كانت مضمنة مسبقًا في اشتراك Google One، إلا أنها ستصبح متاحة قريبًا لجميع أصحاب حسابات جوجل.

ومع ذلك، لن يتمكن المستخدمون الذين لديهم Google Workspace أو الحسابات المراقبة من الوصول إلى الخدمة.

ما هو Google One وما الذي يقدمه؟

يحتوي تطبيق جوجل وان الآن على إشعار يخبر المستخدمين بأن ميزة تقرير الويب المظلم لن يتم تضمينها بعد الآن في عضوية Google One بدءًا من أواخر يوليو، كما يحتوي أيضًا على رابط لمستند دعم ينص على أن "تقرير الويب المظلم سيصبح متاحًا لجميع المستخدمين الذين لديهم حساب جوجل للمستهلك".

ونتيجة لهذا التغيير، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التقارير دون تنزيل التطبيق أو تسجيل الدخول، وتقول جوجل إنه سيتم دمج تقارير الويب المظلم مع صفحة النتائج عن المستخدم، وهي إحدى خدمات الشركة الأخرى التي تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا كان أي منها من معلوماتهم الشخصية تظهر في نتائج البحث، كذلك يمكنهم أيضًا طلب إزالة بياناتهم من الإنترنت.

يمكن الوصول إلى التقارير المتعلقة بالويب المظلم في 46 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والهند، يأتي قرار جوجل بإتاحة مراقبة بيانات الويب المظلم لجميع المستخدمين بعد أسابيع فقط من إيقاف الشركة لوظيفة أخرى، وهي البحث المستمر بالتمرير على الهاتف المحمول وسطح المكتب، وبدلاً من ذلك اعتمد عملاق الإنترنت أسلوب البحث حسب رقم الصفحة.