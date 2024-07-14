شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استرداد الرموز على جهاز بلاي ستيشن 5 الخاص بك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

مع اقترابنا أكثر فأكثر من ذلك المستقبل الرقمي بالكامل، فإننا نرى عددًا أقل من الألعاب على الأقراص والمزيد يتم إهداؤها كرموز.

في حين أن هناك عيوبًا لامتلاك مكتبة رقمية فقط، فإن القدرة على إدخال رمز بسهولة في وحدة التحكم الخاصة بك وتنزيل لعبة أمر مريح بلا شك.

وسيكون الأمر كذلك إذا لم يكن من الصعب جدًا العثور على القائمة الصحيحة لكتابة هذا الرمز ، وهناك الكثير من العيوب في واجهة PS5، ولكن شاشة استرداد الرمز صعبة بشكل خاص للعثور عليها ، وإذا كان لديك رمز لعبة جديد تريد استرداده بشدة، فسنساعدك.

سواء حصلت على رمز كهدية أو كنت بحاجة إلى إضافة بعض الأموال إلى محفظتك عبر بطاقة PSN، فإن هذا الرمز لا فائدة منه إذا لم تتمكن من العثور على المكان المناسب لإدخاله.

الخطوة 1: قم بتشغيل جهاز PlayStation 5 وانتقل إلى متجر PlayStation.

الخطوة 2: بمجرد الوصول إلى هذه القائمة، حدد رمز النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن المسمى المزيد .

الخطوة 3: سيؤدي هذا إلى إنشاء قائمة منسدلة حيث يمكنك تحديد استرداد الرمز .

الخطوة 4: من هنا، ببساطة اكتب الرمز المكون من 12 حرفًا واضغط على "استرداد" لتلقي أي محتوى يمنحك إياه هذا الرمز.