شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسهل إدارة وضع الطاقة فى Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط مايكروسوفت لإصدار آخر لمستخدمي Windows 11، فإلى جانب أداة الطقس التي تم اختبارها مسبقًا على شاشة القفل، تقدم الشركة أيضًا أوضاع طاقة قابلة للتخصيص لاستخدام التوصيل والبطارية.

ووفقا لما ذكره موقع " Mspoweruser"، فإن الخيارات الجديدة موجودة داخل تطبيق الإعدادات، إذا انتقلت إلى صفحة "الطاقة والبطارية"، فسترى خيارات تتيح لك اختيار وضع الطاقة الذي تريده سواء عند توصيل جهازك أو تشغيله بالبطارية، وفي السابق، لم يكن بإمكانك الاختيار إلا عند توصيله.

وصل الإصدار مع بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، حيث تختبر مايكروسوفت مرة أخرى طريقة تتيح لك الحفاظ على طاقة البطارية بسهولة عن طريق إيقاف تشغيل HDR.

وعلى الرغم من أنها واحدة من أعلى نقاط البيع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+، إلا أن إيقاف تشغيلها يمكن أن يوفر لك قدرًا كبيرًا من الطاقة.