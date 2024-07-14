شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من زوكربيرج إلى ماسك.. هكذا علق رؤساء شركات التكنولوجيا على إطلاق النار على ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرؤساء التنفيذيون البارزون في مجال التكنولوجيا والمليارديرات إطلاق النار على تجمع حاشد لترامب السبت، وأعرب البعض عن دعمهم للرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قُتل شخصان على الأقل، من بينهم مطلق النار المشتبه به، السبت، بعد إطلاق نار على تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، وفقًا لبيان صادر عن الخدمة السرية، وقالت الوكالة إن اثنين آخرين من المشاركين فى المسيرة أصيبا بجروح خطيرة.

وأثار إطلاق النار على الفور ردود فعل من كبار المشرعين وإدارة بايدن وقادة الأعمال من مختلف الأطياف السياسية، وكتب الملياردير مارك كوبان، الذي أعرب عن دعمه للرئيس جو بايدن لولاية ثانية، على موقع X في ساعة إطلاق النار أنه يأمل أن “الرئيس السابق بخير ولم يصب أي شخص آخر”.



وكتب كوبان: "دعونا نأمل أن يقبضوا على الأحمق الذي فعل هذا، ليس هذا هو الطريق". "وشكرًا لجهاز الخدمة السرية الذين عرضوا أنفسهم للخطر لحماية الرئيس السابق."

تعليق إيلون ماسك:

واختار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الذي دخل في نزاع مع كوبان حول قضايا سياسية ساخنة، هذه اللحظة للإعلان عن تأييده لترامب، حيث قال ماسك سابقًا إنه سيتجنب الدعم المالي لمرشح عام 2024، لكن بلومبرج ذكرت هذا الأسبوع أنه تبرع للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب، وكتب ماسك على موقع X: "أنا أؤيد الرئيس ترامب تمامًا وآمل تعافيه السريع".

كما توجه الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بإطلاق النار.

تيم كوك:

وأدان الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، الذي يفضل عادة الحفاظ على بعض مظاهر الحياد والدبلوماسية في السياسة الأمريكية، إطلاق النار وكتب على موقع إكس: "أصلي من أجل الشفاء العاجل للرئيس ترامب. أفكاري معه ومع الضحايا الآخرين وعائلة ترامب. أدين هذا العنف بشدة".

مارك زوكربيرج

وبالمثل، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على موقع Threads إنه يصلي من أجل "الشفاء السريع للرئيس ترامب".

جيف بيزوس:

وفي أول مشاركة له على X في أوائل الأشهر التسعة، كتب مؤسس أمازون، جيف بيزوس، أن ترامب "أظهر نعمة وشجاعة هائلتين تحت النيران الحرفية الليلة"، وكتب بيزوس: "ممتن جدًا لسلامته وحزين جدًا للضحايا وعائلاتهم".

كما أعرب آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن صدمته من حادث إطلاق النار، قائلاً إنه "صعب الهضم" و"فظيع".

رئيس مايكروسوفت

ووصف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، الحادث الذي وقع على X بأنه "حدث مروع" وقال "ببساطة لا يوجد مكان لأي نوع من العنف في مجتمعنا".

مؤسس شات جي بي تي:

وفي بيان مقتضب على X، كتب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI: "سعيد جدًا أن الرئيس ترامب آمن!".

مؤسسون أخرون

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، بريان تشيسكي، في بيان نُشر على موقع X إنه "ممتن لأن الرئيس ترامب لم يتعرض لإصابة خطيرة"، اما الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، مارك بينيوف، الذي لم يؤيد علنًا مرشحًا لعام 2024 ولكنه كان متفائلًا بشأن آفاق شركته بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، كتب على X أنه يتمنى الشفاء العاجل لترامب وأدان "العنف السياسي".



"الشفاء الكامل والعاجل للرئيس ترامب. ليُشفى جسده، ويهدأ عقله، وتعزى روحه، لينعم بالقوة والشجاعة، ويعود إلى عافيته قريبًا. لا يوجد مكان في بلادنا لـ العنف السياسي"، كما كتب.