شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعثرون على سمكة ملتوية مثيرة للاهتمام بعمود فقرى غير طبيعى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن علماء الأحياء في فلوريدا مؤخرا من اصطياد سمكة لها عمود فقري معوج بشكل غير عادي، وفقا لما أظهرته الصور، وفي منشور على موقع فيس بوك نشر معهد فلوريدا لأبحاث الأسماك والحياة البرية صورة لعالمة أحياء تبتسم أثناء حمل سمكة غير عادية.

وقال المسئولون، إن المخلوق المائي الغريب بلغ طوله 2.7 قدم، ووزنه 10.6 رطل، فيما تم اصطياد السمكة في سيلفر جلين سبرينجز، وهو نبع مثالي في غابة أوكالا الوطنية.

وأضاف المنشور، "تمكن علماء الأحياء لدينا من اصطياد سمكة الغار ذات الأنف الطويل (Lepisosteus osseus) أثناء إجراء مسح لصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في سيلفر جلين سبرينجز".



السمكة الغريبة

وأضاف، "على عكس سمكة القرش الثور التي تعاني من تشوه في العمود الفقري والتي شاركناها قبل بضعة أسابيع، فمن المحتمل أن هذه السمكة حصلت على شكلها المثير للاهتمام من إصابة في العمود الفقري في مرحلة ما من حياتها".

وأشار معهد فلوريدا لأبحاث الأسماك والحياة البرية إلى أنه على الرغم من أن مظهر السمكة قد يخيف البعض، إلا أن هذا النوع لا يشكل أي تهديد للبشر، وأضاف البيان: "بفضل أسنانها الحادة ومقاييسها التي تشبه الدروع، قد تبدو أسماك الغار طويلة الأنف مخيفة، لكنها لا تشكل تهديدًا للبشر، وتلعب دورًا مهمًا كحيوان مفترس رئيسي في العديد من النظم البيئية للمياه العذبة في فلوريدا".