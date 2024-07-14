تكنولوجيا: إطلاق جهاز Galaxy Z Flip 6 Doraemon Limited Edition في هونغ كونغ وهو متاح للطلب المسبق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطلق شركة سامسونج إصدارًا محدودًا من هاتف Doraemon Galaxy Z Flip 6 في هونغ كونغ للاحتفال بمعرض “100% DORAEMON & FRIENDS”.

ستتوفر 800 مجموعة فقط، مما يجعلها عنصرًا جامعيًا لمحبي سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة. يتميز الهاتف نفسه بلون أزرق فاتح يذكرنا بـ Doraemon ويأتي محملاً مسبقًا بموضوع Doraemon خاص.

يتضمن هذا المظهر رسومًا متحركة فريدة للتمهيد، وشاشات قفل، وشاشات رئيسية، وحتى أيقونات تطبيقات مخصصة.

لا تتوقف الحزمة عند هذا الحد؛ فهي تتضمن أيضًا حامل هاتف يحمل طابع Doraemon مع تصميم مغناطيسي لتثبيت الهاتف بشكل آمن. ولإكمال الحزمة، تحمي حافظة البدلة ذات التصميم Doraemon الهاتف بأناقة.

وعلى ما يبدو، فإن الطلبات المسبقة مفتوحة الآن، ويبلغ سعر الهاتف 10698 دولار هونج كونج (حوالي 1370 دولارًا أمريكيًا) للذاكرة العشوائية (RAM) ذات سعة 12 جيجابايت وتكوين التخزين سعة 512 جيجابايت.

وسيحصل عملاء الطلب المسبق أيضًا على حقيبة حمل Doraemon مجانًا.

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