شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يسمح بإزالة مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي التي تزيف وجهك أو صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار محتوى الذكاء الاصطناعي، أدخل موقع يوتيوب الشهر الماضي تغييرًا في السياسة، حيث مكن المستخدمين أن يطلبوا من يوتيوب إزالة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يسعى لمحاكاة وجوههم أو أصواتهم، وسيتم تقديم هذا الطلب ضمن عملية طلب الخصوصية في يوتيوب بدلاً من طلب إزالته لأنه مضلل مثل التزييف العميق، وبموجب أحدث إرشادات الخصوصية في يوتيوب، يمكن النظر في إزالة مطالبات الطرف الأول فقط مع بعض الاستثناءات.

تتضمن استثناءات مطالبة الطرف الأول طلبات الإزالة عندما يكون الفرد المتأثر بمحتوى الذكاء الاصطناعي قاصرًا أو متوفى أو لا يمكنه الوصول إلى جهاز كمبيوتر، وطلب إزالة هذا المحتوى لا يضمن أنه سيتم إزالته حتى لو كان مظهرك أو صوتك يتم التعامل معه بواسطة محتوى الذكاء الاصطناعي، ويحذر يوتيوب من أنه سيتخذ قراره الخاص بشأن ما إذا كان سيتم إزالة المحتوى أم لا بناءً على عوامل مختلفة.

قد تشمل هذه العوامل ما إذا كان المحتوى مصنوعًا باستخدام الذكاء الاصطناعي أم أنه اصطناعي، وما إذا كان يحدد شخصًا معينًا، وما إذا كان المحتوى يمكن اعتباره هجاءً أو محاكاة ساخرة أو أي شيء آخر يمكن أن يكون ذا قيمة للجمهور، وسيقرر يوتيوب أيضًا ما إذا كان المحتوى يحتوي على ميزة معروفة أو عامة وما إذا كان يُظهر هذا الشخص متورطًا في نشاط "حساس" بما في ذلك السلوك الإجرامي أو ارتكاب أعمال عنف أو تأييد مرشح سياسي.

إذا تلقى موقع يوتيوب شكوى بشأن محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يُطلب منه إزالته، فسيمنح الشخص الذي قام بتحميل المحتوى 48 ساعة للتعامل مع الشكوى، إذا تمت إزالة المحتوى قبل مرور 48 ساعة، فسيتم إغلاق الشكوى، وإذا لم تتم إزالته خلال يومين، فسيقوم يوتيوب بمراجعة الموقف.