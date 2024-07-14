شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يحتفل بالذكرى السنوية الثانية له بصورة لمجرتين والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل وكالة ناسا وشركاؤها، وكالات الفضاء الأوروبية والكندية، بالعام الثاني منذ أن بدأ تلسكوب جيمس ويب في إرسال صور للكون من خلال إطلاق صورة لمجرتي البطريق والبيضة، وهذه هي المجرات المتفاعلة المعروفة مجتمعة باسم Arp 142 وتقع على بعد 326 مليون سنة ضوئية من الأرض، والتي تم التقاطها بواسطة جيمس ويب في الضوء التفاعلي.

وفقًا لما ذكره موقع "engadget"، تفاعلت المجرات لأول مرة منذ 25 إلى 75 مليون سنة، ما تسبب في تكوين نجوم جديدة.

كما أنه استنادًا إلى الأبحاث السابقة، يتشكل ما بين 100 إلى 200 نجم سنويًا في البطريق، وهذه هي المجرة الموجودة في وسط الصورة والتي تبدو كرأس طائر، بينما تنتج مجرتنا درب التبانة ما بين ستة إلى سبعة نجوم جديدة فقط سنويًا .

في هذه الصورة التي التقطها جيمس ويب، يتميز التفاعل بين المجرتين بتوهج خافت مقلوب على شكل حرف U، ولاحظ أنه على الرغم من أن البطريق يبدو أكبر من مجرة البيضة على يساره، إلا أنهما يمتلكان نفس الكتلة تقريبًا، ولو كانت أي من المجرتين أصغر، لاندمجتا بالفعل.

بالإضافة إلى المجرات التي تظهر بشكل بارز في الصورة، سترى أيضًا المزيد من المجرات البعيدة في الخلفية، وقالت وكالات الفضاء إنها شهادة على حساسية ودقة كاميرات ويب التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

أطلقت ناسا وشركاؤها تلسكوب جيمس ويب في أواخر عام 2021 بعد أكثر من عقد من التأخير بسبب التكاليف المتزايدة ومشاكل البناء.

وأصدرت الوكالات أول صورة التقطتها على الإطلاق، وهي أعمق صورة للكون البعيد، في يوليو 2022، وفي العام الماضي، احتفلت أيضًا بالذكرى السنوية الأولى لها بصورة لحضانة نجمية قريبة.