شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك رئيس أبل يتمنى لـ ترامب "الشفاء السريع" بعد حادث إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، على حادث إطلاق النار الليلة الماضية الذي وقع خلال تجمع لترامب في ولاية بنسلفانيا، وقال: "أصلي من أجل الشفاء العاجل للرئيس ترامب"، وكتب كوك في منشور على موقع X: "أفكاري معه ومع الضحايا الآخرين وعائلة ترامب، أنا أدين هذا العنف بشدة".

وفي وسط تجمع انتخابي لترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا فتح مسلح النار، وقال ترامب، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى".

وبحسب تقارير متعددة، قُتل أحد المشاركين في التظاهرة في إطلاق النار، بينما يرقد اثنان آخران في حالة خطيرة، كما توفي المسلح المشتبه به، كما أن ترامب “بخير” بحسب حملته.

وكان لكوك وترامب عدد من التفاعلات خلال فترة وجود الرئيس السابق في البيت الأبيض، حيث التقى الرئيس التنفيذي لشركة أبل بترامب وحصل على الثناء منه عدة مرات، بينما انتقد أيضًا سياساته وتمرد 6 يناير.

ولقد أعرب كوك منذ فترة طويلة عن اعتقاده بأنه من الأفضل بكثير أن تشارك في المحادثة، خاصة عندما تختلف، بدلاً من أن تكون على الهامش.