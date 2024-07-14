شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوة بفتح تحقيق فى اتفاقيات عدم الإفصاح بـ"Open AI" بعد ارتفاع مخاطر السلامة والان مع تفاصيل الخبر

تخضع اتفاقيات عدم الإفصاح الخاصة بشركة OpenAI للتدقيق مرة أخرى بعد أن كتب المبلغون عن المخالفات رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة يزعمون فيها أنه تم إجبار الموظفين على التوقيع على اتفاقيات تقييدية بشكل غير قانوني تمنعهم من التحدث علنًا عن الأضرار المحتملة ومخاطر السلامة لتكنولوجيا الشركة.

وتتهم الرسالة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ونشرتها عبر الإنترنت، شركة OpenAI بانتهاك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تهدف إلى حماية حقوق الموظفين في الإبلاغ عن مخاوفهم إلى السلطات الفيدرالية ومنع الانتقام.

ويأتي ذلك بعد شكوى رسمية تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو، وفي الرسالة، يطلب المبلغون عن المخالفات من هيئة الأوراق المالية والبورصة "اتخاذ خطوات سريعة وصارمة" لفرض القواعد التي يقولون إن OpenAI قد انتهكت.

تشمل الانتهاكات المزعومة إجبار الموظفين على التوقيع على اتفاقيات "فشلت في استثناء الإفصاح عن انتهاكات الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ومطالبة الموظفين بالحصول على موافقة الشركة قبل الكشف عن معلومات سرية للسلطات.

تقول الرسالة أيضًا أن اتفاقيات OpenAI تطلب من الموظفين "التنازل عن التعويضات التي كان يقصدها الكونجرس لتحفيز الإبلاغ وتقديم المساعدة المالية للمبلغين عن المخالفات".

قالت OpenAI سابقًا إنها تعمل على إصلاح هذه الاتفاقيات بعد أن اتُهمت هذا الربيع بالتهديد باستعادة الأسهم المكتسبة للموظفين إذا لم يوقعوا على اتفاقيات عدم الإفصاح في طريقهم للخروج.

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصات للشكوى، ولكن لم يتم نشر أي تفاصيل بعد بشأن أي إجراء ستتخذه أو لن تتخذه.

لكن المبلغين عن المخالفات يقولون إن التنفيذ له أهمية قصوى حتى لو كانت شركة OpenAI تجري إصلاحات في ضوء الكشف العلني عن عقودها غير القانونية.

تقول الرسالة إنه من الضروري "ليس باعتباره هجومًا على OpenAI أو لإعاقة تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولكن لإرسال رسالة إلى الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي، وإلى صناعة التكنولوجيا بشكل عام، مفادها عدم القيام بالانتهاكات بحق الموظفين عند الإبلاغ عن المخالفات.