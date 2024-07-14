شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة "الترجمة الحية" في الدردشة لمستخدمي أندرويد.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب يختبر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من ترجمة الرسائل بلغات أخرى، ويقال إن ميزة الترجمة المباشرة تعمل من خلال المعالجة على الجهاز وقد تستخدم تقنية الترجمة المباشرة من جوجل، والتى يجري تجربتها في الوقت الراهن على نظام التشغيل أندرويد، ويأتي هذا التطور بعد اكتشاف ميزة أخرى في الإصدار التجريبي من واتساب والتي يمكن أن توفر النسخ المباشر للرسائل الصوتية.

الترجمة المباشرة للرسائل على الواتس اب

وفقًا لمتتبع الميزات WABetaInfo، تعمل ميزة الترجمة المباشرة للرسائل على الجهاز، مما يعني أنه يتم تخزين البيانات محليًا بدلاً من إرسالها إلى خادم سحابي، ومن خلاله قد يتمكن المستخدمون من ترجمة الرسائل الموجودة على منصة المراسلة الفورية.



وقد يحتاج المستخدمين تنزيل حزم اللغات للوصول إلى هذه الميزة، ويقال أنه يقتصر في البداية على اللغتين الإنجليزية والهندية، ومن المتوقع دعم المزيد من اللغات في المستقبل، ويتوقع متتبع الميزات أن الترجمة قد تحدث تلقائيًا داخل الدردشات، مما يعني أن المستخدمين قد لا يضطرون إلى الخروج من التطبيق للحصول على ترجمة للرسائل النصية.

ويدعي متتبع الميزات أن خيار النسخ المباشر غير متاح حتى لمختبري النسخة التجريبية لأنه لا يزال قيد التطوير، وبالتالي، فإن أولئك الذين يستخدمون الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب لنظام أندرويد عبر برنامج Google Play Beta قد لا يتمكنون من الوصول إليه.

نسخ الرسائل الصوتية

إلى جانب الترجمة المباشرة للرسائل، يُقال أيضًا أن تطبيق واتساب لنظام أندرويد يعمل على تطوير النسخ المباشر للرسائل الصوتية، وبهذا، قد يتمكن المستخدمون من إنشاء نسخ للرسائل الصوتية التي أرسلوها أو استلموها، ووفقًا للادعاءات، قد يظهر شعار جديد أسفل النسخة الصوتية، ويسأل المستخدم عما إذا كان يرغب في الحصول على نسخة من الرسالة الصوتية.