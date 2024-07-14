شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيحضر الدروس مكانه.. روبوت ذكي يحضر للمدرسة بدلاً من طفل مصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتةالأحد، 14 يوليو 2024 09:00 م
ووفقًا لما ذكره موقع مترو البريطاني، غاب الطفل هوارد ، البالغ من العمر 12 عامًا، عن أكثر من نصف أيام دراسته هذا العام بسبب العلاج الكيميائي المكثف، حيث إنه في ديسمبر الماضى تم تشخيص إصابته بنوع نادر من سرطان الذراع، وبدأ العلاج بعد شهر.
ولكن الآن، إذا فاته درس أثناء وجوده في المنزل أو في المستشفى، يمكن أن يحل محله AV Howard، مما يسمح له بحضور الدروس والتواصل مع أصدقائه افتراضيًا.
كما أن الروبوت، الذي يتكون من رأس وأكتاف بلاستيكية صغيرة بيضاء، قد اعتاد على الحياة المدرسية بشكل جيد، وهو يرتدي ربطة عنق المدرسة الحمراء والبيضاء والزرقاء.
وقال هوارد، إنه على الرغم من أن التعايش مع الورم الذي يعاني منه أمر "مؤلم"، إلا أن الروبوت أحدث تأثيرًا كبيرًا حقًا لشخص مثله، يهتم بمدرسته.
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