شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل توافق على أول محاكي للكمبيوتر الشخصي لنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

وافقت شركة أبل على تطبيق لمحاكاة الكمبيوتر لتشغيل البرامج والألعاب الكلاسيكية، بعد أسابيع من رفض الشركة له ومنعه من التوثيق لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في الاتحاد الأوروبي، وأصبح متاح لأنظمة iOS وiPadOS وvisionOS.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، بعد أن رفضت شركة آبل التطبيق في يونيو، قال المطور إنه لن يستمر في المحاولة لأن التطبيق كان "تجربة دون المستوى"، ثم شكرت UTM فريق AltStore لمساعدته ونسبت الفضل إلى مطور آخر الذي كان التنفيذ الخاص به محوريًا لهذا البناء.

كما هو الحال مع المحاكيات الأخرى على متجر التطبيقات، لا يمكنك فعل الكثير باستخدام UTM SE، ولا يأتي مع أي أنظمة تشغيل، على الرغم من أن التطبيق يرتبط بموقع UTM، الذي يحتوي على أدلة لنظام التشغيل Windows XP من خلال محاكاة Windows 11، بالإضافة إلى تنزيلات لأجهزة Linux الافتراضية المعدة مسبقًا.

يتم إدراج نظامي التشغيل Mac OS 9.2.1 وDOS في لقطة شاشة واحدة من صفحة UTM SE App Store.

إليك وصف متجر التطبيقات لـ UTM SE

UTM SE هو محاكي للكمبيوتر الشخصي يسمح لك بتشغيل البرامج الكلاسيكية وألعاب المدرسة القديمة.

* يدعم كلا من وضع VGA للرسومات والوضع الطرفي لأنظمة التشغيل النصية فقط

* يحاكي معماريات x86 وPPC وRISC-V

* تشغيل الأجهزة المعدة مسبقًا أو إنشاء التكوين الخاص بك من البداية

* تم تصميمه من QEMU، وهو محاكي قوي ومستخدم على نطاق واسع