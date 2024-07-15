شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPad يدعم محاكي Nintendo Delta فى آخر تحديث له والان مع تفاصيل الخبر

يدعم iPad طريقة أفضل لتشغيل محاكي ألعاب Nintendo Delta مع الإصدار 1.6، ويعد التحديث الأخير تحديثًا رئيسيًا، فهو لا يقدم فقط إصدارًا من المحاكي المُحسّن لجهاز iPad، ولكن أيضًا التبديل السلس بين iPhone وiPad، وبعض التحسينات على توافق DS، وأسطح جديدة وإيماءات أزرار القائمة.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، يتوفر تحديث Delta الإصدار 1.6 مباشرة على كل من App Store وAltStore PAL، يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من وعد منشئ Delta Riley Testut بأن دعم iPad في الطريق، وسيسمح بالتشغيل بملء الشاشة والنوافذ المتعددة باستخدام Stage Manager وSplit View.

يجب أن تلاحظ تحذيرات المطورين بشأن ألعاب DS، قبل تشغيله وتنزيله، "هذا التحديث غير متوافق مع حالات حفظ DS الحالية، يرجى الحفظ بشكل طبيعي داخل اللعبة قبل التحديث لتجنب فقدان التقدم".

أنشأ فريق Delta أيضًا تطبيقًا جديدًا، وهو Delta Legacy، لمساعدة المستخدمين على ترحيل حالات الحفظ الخاصة بهم.