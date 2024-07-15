شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلترة المحتوى غير اللائق على إنستجرام.. حماية تجربتك وضمان بيئة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعدّ إنستجرام منصة تواصل اجتماعي غنية بالمحتوى المتنوع، لكنه قد يتضمن أحيانًا مواد غير لائقة أو مسيئة، لحسن الحظ، توفر المنصة أدوات فعّالة للتحكم في المحتوى الذي يظهر لك، ما يضمن تجربة آمنة وممتعة، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لفلترة المحتوى غير اللائق على إنستجرام:

1. استخدام الفلاتر التلقائية

يوفر إنستجرام مجموعة من الفلاتر التلقائية التي يمكنها فلترة المحتوى غير اللائق بشكل فعال، يمكن تفعيل هذه الفلاتر من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى صفحة ملفك الشخصي.

الخطوة الثانية: اضغط على القائمة (الرمز بثلاثة خطوط) في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة الثالثة: اختر "الإعدادات" ثم "الخصوصية".

الخطوة الرابعة: ضمن قسم "التعليقات"، يمكنك تفعيل الفلاتر التلقائية للكلمات المسيئة والتعليقات غير اللائقة.

2. الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق

يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن أي محتوى يعتبرونه غير لائق، هذه البلاغات تساهم في تعزيز فعالية الفلاتر والمساعدة في إزالة المحتوى غير المناسب بسرعة:

الخطوة الأولى: افتح المنشور الذي ترغب في الإبلاغ عنه.

الخطوة الثانية: اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من المنشور.

الخطوة الثالثة: اختر "الإبلاغ" واتبع التعليمات للإبلاغ عن المحتوى.

3. استخدام الحسابات الخاصة

إحدى الطرق الفعالة للحد من الوصول إلى المحتوى غير اللائق هي جعل الحساب خاصًا، بهذه الطريقة، يمكن التحكم في من يمكنه متابعة الحساب ومن يمكنه رؤية المنشورات:

الخطوة الأولى: انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي واضغط على القائمة.

الخطوة الثانية: اختر "الإعدادات" ثم "الخصوصية".

الخطوة الثالثة: تفعيل خيار "الحساب الخاص".

4. التحكم في المتابعين

التحكم في قائمة المتابعين يمكن أن يكون أداة قوية للحد من التعليقات والمحتوى غير اللائق:

الخطوة الأولى: انتقل إلى قائمة المتابعين في ملفك الشخصي.

الخطوة الثانية: اضغط على المتابع الذي ترغب في إزالته واختر "إزالة".