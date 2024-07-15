شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ طرح تصميم جديد لواجهة المكالمات على آيفون.. ما الشىء المختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق واتساب بشكل مستمر التحديثات التي تحاول تحسين تجربة المستخدم، حيث يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم منصة المراسلة الفورية والمكالمات للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل يومي، وإذا كنت تستخدم ميزة الاتصال فى واتساب غالبًا، فتقوم الشركة المملوكة لشركة ميتا بطرح واجهة اتصال جديدة لمستخدمي آيفون والتي تقدم شريط اتصال سفلي جديد.

ووفقًا لتقرير نشر في WA Beta Info، في أحدث تطور من واتساب، يمكن للمستخدمين توقع واجهة شاشة اتصال محدثة، وفي تحديث واتساب التجريبي لنظام Android 2.24.12.14، كشفت الشركة عن سلسلة من التحسينات لتحديث شاشة الاتصال الخاصة بالتطبيق.



وتضمنت هذه التغييرات شريط الاتصال السفلي المحدث، وصور الملفات الشخصية الأكبر حجمًا، والتصميم المعاصر الشامل، وكلها موجهة نحو جعل الواجهة أكثر جاذبية من الناحية المرئية وسهلة الاستخدام.

وبناءً على هذه التحسينات، طرح واتساب الآن تحديثًا مشابهًا لمستخدمي iOS بإصدار الإصدار 24.14.78 على متجر التطبيقات، وعلى الرغم من أن سجل التغيير الرسمي لهذا التحديث لا يسرد الميزات الجديدة بشكل صريح، إلا أنه تم التأكيد على أن التحديث يقدم واجهة جديدة لشريط الاتصال السفلي، وهو متاح الآن لجمهور أوسع.

ويتوافق التحديث الأخير مع تعديلات واتساب السابقة التي ظهرت في الإصدار 24.12.78، والتي قدمت القدرة على إدارة جودة تحميل الوسائط الافتراضية مباشرة ضمن إعدادات التخزين والبيانات، وهذه الميزة، على الرغم من أهميتها، هي مجرد واحدة من الطرق العديدة التي يواصل بها واتساب تحسين خدماته لمستخدميه.

تتضمن واجهة شاشة الاتصال المجددة في تحديث iOS الجديد جزءًا علويًا مُعاد تصميمه من الشاشة لتحسين رؤية الأزرار، وتتميز بخلفية شبه شفافة وشريط سفلي محسّن، وتم تصميم هذه التغييرات لجعل التطبيق أكثر سهولة وأسهل في الاستخدام أثناء المكالمات.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه قد لا يتمكن جميع المستخدمين من رؤية هذه الميزات على الفور، وغالبًا ما يتم طرح تحديثات واتساب تدريجيًا، مما يعني أن بعض الحسابات قد تتلقى الواجهة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فيما يتم تشجيع المستخدمين على تحديث تطبيقاتهم باستمرار من خلال التحقق بانتظام من App Store وتطبيق TestFlight للتأكد من حصولهم على أحدث الميزات والتحسينات.

ومن خلال البقاء على اطلاع دائم بالتحديثات، يمكن للمستخدمين التأكد من أنهم مجهزون دائمًا بالميزات الأكثر تقدمًا التي يقدمها واتساب، لا يؤدي هذا النهج الاستباقي لتحديث التطبيق إلى تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل يتماشى أيضًا مع هدف واتساب المتمثل في الحفاظ على نظام أساسي حديث وفعال وسهل الاستخدام.