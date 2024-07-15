شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنجح في تقليص مدة تصنيع القمر الاصطناعي إلى 20 يومًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الصين في تقليص الوقت الذي يستغرقه تصنيع قمر اصطناعي من ستة أشهر تقريبًا إلى عشرين يومًا فقط، عبر استخدام خطوط إنتاج ذكية.

وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم الإثنين، أن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة والمتخصصة في أبحاث وتطوير الأقمار الصناعية نجحت في تصنيع الأقمار الاصطناعية بأقل قدر من التدخل البشري، وذلك بالاعتماد على الآلات المبرمجة الموجهة في 13 قسما مختلفا.

ويقول الخبراء: إنه كان عليهم في الماضي العثور على موظفين متمرسين لتنفيذ مختلف مراحل الإنتاج، إلا أنه مع وضوح المراحل حاليا واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية أصبح ممكنا للمبتدئين التعامل معها بسهولة.