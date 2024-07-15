شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار العملات المشفرة اليوم.. البيتكوين ترتفع لـ 62.7 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين انتعاشًا قويًا اليوم الإثنين، بعد أن شهدت العملة تراجعًا في السوق الأسبوع الماضي بسبب ظروف الاقتصاد الكلي التي فرضت ضغوط بيع على المستثمرين، في الوقت الحاضر، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 62,796 دولار، بعد أن شهدت ارتفاعًا في السعر بنسبة 4.82 % خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفعت عملة الأثير اليوم الإثنين، في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الأثير بسعر 3,331 دولار في البورصات الدولية بعد أن شهدت مكاسب بنسبة 4.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أثرت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل كبير على معنويات السوق، حيث ارتفعت احتمالات فوز ترامب في انتخابات 2024 إلى 70 % وفقا لمختلف التحليلات، حيث صرح مكتب أسواق CoinSwitch لـ Gadgets360 بأن موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة، والذي يؤكد على حماية حقوق الأفراد في امتلاك الأصول المشفرة، قد أدى إلى زيادة المشاعر الإيجابية داخل مجتمع العملات المشفرة.

شهدت أسعار Solana وRipple وDogecoin وCardano وShiba Inu وAvalanche ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا قيمة Polkadot وChainlink وLeo وPolygon وUniswap وStellar وCronos.

قال أفيناش شيخار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pi42:" لقد انتهى الآن ضغط بيع البيتكوين من الحكومة الألمانية، وتم تفريغ حوالي 50000 بيتكوين في هذه العملية، مما أثر سلباً على الأسعار، ولا تزال هناك بعض المخاوف المتبقية.

العملات المشفرة التي انخفضت قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية تشمل Status وBraintrust وBinance Coin وTether.