تكنولوجيا: ‏Honor تطلق ساعة WhizKid 2i للأطفال مع تتبع دقيق للموقع ومكالمات 4G والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor عن أحدث ساعاتها الذكية للأطفال، وهي WhizKid 2i، التي تتميز بـ “تحديد المواقع بدقة 10 أضعاف” واتصال 4G.

يبلغ سعر الساعة الذكية 299 يوانًا (41 دولارًا) وهي متاحة الآن على موقع JD.com باللون الارجواني والازرق.

تأتي ساعة WhizKid 2i مزودة بنظام تحديد المواقع بدقة 10 أضعاف. ويجمع هذا بين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)،و Beidou (نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني)، وتحديد موقع المحطة الأساسية، و AGPS (نظام تحديد المواقع العالمي المساعد)، وشبكة Wi-Fi، وتقنية تحديد المواقع الداخلية.

ويضمن هذا النهج متعدد الطبقات إلى جانب تحديد المواقع بالذكاء الاصطناعي تتبعًا دقيقًا للموقع، حتى داخل المباني أو المناطق المزدحمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة اتصال 4G على جميع شركات النقل الصينية الكبرى، مما يتيح إجراء مكالمات فيديو على مستوى الدولة وتحديثات الموقع في الوقت الفعلي.

تتضمن الساعة ميزات مثل سجل المسار، مما يسمح للآباء بمشاهدة تحركات أطفالهم على مدار الثلاثين يومًا الماضية.

يمكن ضبط المناطق الآمنة لتلقي التنبيهات عندما يغادر الأطفال المناطق المخصصة. وفي حالات الطوارئ، يؤدي زر SOS الذي يعمل بلمسة واحدة إلى إجراء مكالمة فورية إلى جهات الاتصال المحددة مسبقًا.

تتميز الساعة الذكية ببطارية بقوة 930 مللي أمبير للاستخدام الممتد طوال اليوم. وتسمح الكاميرا المدمجة بإجراء مكالمات الفيديو، بينما يوفر المساعد الصوتي XiaoDu إمكانية الوصول إلى قاعدة معرفية واسعة، مما يجعله مثاليًا للإجابة على أسئلة الأطفال.

وتدعم الساعة أيضًا رموز الدفع Alipay، مما يسمح للأطفال بإجراء عمليات شراء صغيرة باستخدام أدوات الرقابة الأبوية وحدود الإنفاق.

تشجع WhizKid 2i أيضًا العادات الصحية من خلال تسجيل الخطوات اليومية ودعم الأوضاع الرياضية المختلفة. وقد تم تصميم الساعة أيضًا لتتحمل الاستخدام اليومي.

تتميز الساعة الذكية بتصنيف IPX8 المقاوم للماء، مما يجعلها مقاومة للمطر والعرق وحتى الغمر العرضي.

بالإضافة إلى ذلك، خضعت الساعة لاختبارات متانة صارمة، مما يضمن قدرتها على تحمل السقوط والصدمات والاستخدام اليومي.

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