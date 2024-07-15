شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة AT&T دفعت 370 ألف دولار لهاكر مقابل حذف بيانات عملائها المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

دفعت شركة AT&T لمخترق ما يقرب من 370 ألف دولار لحذف بيانات العملاء التي سُرقت منها كجزء من عملية قرصنة في وقت سابق من هذا العام، ثم قدم المخترق مقطع فيديو لإثبات حذفه للبيانات، وفقًا لتقرير Wired اليوم.

وبحسب ما ورد، تفاوضت شركة AT&T من خلال وسيط يُدعى Reddington، والذي كان يعمل نيابة عن أحد أعضاء مجموعة القرصنة ShinyHunters، وطلب المخترق في البداية مليون دولار قبل أن تقنعه شركة AT&T بخفض المبلغ، والذي دفعته في 17 مايو بعملة البيتكوين، وفقًا لما ذكرته Wired .

وذكرت الصحيفة أن ريدينجتون، الذي دفعت له شركة AT&T مقابل مشاركته في المفاوضات، قال إنه يعتقد أن النسخة الكاملة الوحيدة من البيانات قد تم حذفها بعد أن دفعت AT&T الفدية، لكن من المحتمل أن تكون هناك مقتطفات لا تزال في العلن.

كما ورد أن ريدينجتون قال إنه تفاوض مع العديد من الشركات الأخرى لصالح المتسللين أيضًا.

وقبل أن تعلن شركة AT&T عن الاختراق، أفادت التقارير أن شركة Ticketmaster وبنك Santander تعرضا للاختراق أيضًا، من خلال بيانات تسجيل الدخول المسروقة لموظف في شركة Snowflake للتخزين السحابي، وذكرت Wired أنه بعد هجوم Ticketmaster، استخدم المتسللون برنامجًا نصيًا لاختراق أكثر من 160 شركة في وقت واحد.